Falsos Cristos y Santos

“Porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos”. Mateo 24:24

A los malpensados de entrada les aclaro que al hablar de falsos Cristos, ni por equivocación me estoy refiriendo al siniestro congresista con más de “8.000” razones para defender a su jefe, el presidente de insensibilidad severa en la espina dorsal, que ya salió del closet de los “comunistas con ánimo de lucro”, al que le hicieron de todo a sus espaldas, en pesos y sobre todo en millones de dólares. ¡No! Me refiero a los numerosos farsantes autoproclamados como Cristo, como Arnold Potter, que en el siglo XIX renegó de la Iglesia de los Últimos Días, jurando que el espíritu de Jesucristo había entrado en su cuerpo, de lo que solo pudo darse cuenta que no fue tan así, cuando intentando “elevarse hacia el cielo”, murió al caer de un acantilado que no obedecía a las leyes de Dios sino a las de Newton.

Y como no mencionar a Bupete Chibwe Chishimba, un taxista de la ciudad de Kitwe, en Zambia, que jura que lo único blanco de Jesucrito era su túnica, y por esa razón resucitó en él, un morenazo que luego de su jornada al volante y de atender a su esposa y sus 5 “nietos de Dios”, sale a predicar por las calles de su ciudad que la cosa no está tan clara y que se acerca el fin de los tiempos.

Y de los falsos santos, ni de riesgo crean que hablo del nefasto expresidente, o “presidente favorito de las Farc”, que nunca pensó en repartir medallitas bendecidas, sino “comprar” una en Oslo con la imagen del inventor de la dinamita, al firmar un acuerdo nunca antes visto de impunidad y lavado de dinero con un cartel narcoterrorista, violando la Constitución y traicionando la voluntad popular en las urnas.

Es que no son pocos los que son considerados falsamente como santos, como el caso de Jesús Suarez Mazo, más conocido como Jesús Malverde, un escurridizo cuatrero nacido en Sinaloa supuestamente en 1.870, a quien la leyenda convirtió en una especie de Robin Hood subdesarrollado y que terminó siendo el santo patrón del 85% de los narcotraficantes. Y después dicen que la historia, de los Santos, no se repite. O que decir del pobre San Cristóbal, quien durante siglos ejerció como santo patrón y protector de los viajeros, pues la historia dice que siendo un “gigante” decidió servir a los demás, ayudando a cruzar a los peregrinos una corriente embravecida. Pero la solidez de su historia parece no haber sido tan grande como él, pues aunque no le han quitado el “San”, el Papa Pablo VI lo sacó del calendario litúrgico.

¿Será por eso que están empeñados en sacar a Darío Acevedo, “como sea”, del Centro Nacional de Memoria Histórica, a ver si resulta canonizado un tal San-Trich?