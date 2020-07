Facebook: organícese o nos vamos

“Metí los platos en el lavaplatos”, me dijo mi hijo recientemente, como si fuera un favor en lugar de algo que debería hacer solo porque sí.

Esto me llevó a escribirle a usted, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, con toda la irritación de una madre cuyos últimos nervios se gastaron hace mucho tiempo por los abusos que prosperan en su plataforma. Me gustaría decirle: se gana cero aplausos por hacer una pequeña cosa correcta, después de hacer lo incorrecto durante tanto tiempo.

La semana pasada, anunció que finalmente está etiquetando la basura más atroz que el presidente Trump transmite en Facebook, después de años de aumento en su comportamiento. Pero eso es muy poco, y muy tarde.

Y es demasiado calculador. Parece que está cambiando hacia el etiquetado, después de insistir recientemente a sus empleados en que no cedería en esto, en reacción a una campaña para persuadir a anunciantes a boicotear a su empresa, un movimiento conocido como Stop the hate for profit (Detenga el odio con ánimo de lucro). Después de años de otras formas de presión que aparentemente fallaron, aquellos que buscan forzarlo a cambiar finalmente están ganando terreno al enfocarse en su billetera, eliminando miles de millones de su patrimonio neto en los últimos días, a medida que baja el precio de sus acciones.

Esta campaña de rápido movimiento está dirigida a Facebook y a ella se han unido empresas como Patagonia, REI y, lo más importante, el gigante de bienes de consumo Unilever.

Aún así, otras compañías, como Starbucks y Coca-Cola, no se están uniendo a Stop the hate, sino que declararon que suspenderán el mercadeo en todas las redes sociales. Como si todas las empresas de redes sociales fueran iguales. No lo son.

Empaquetarlas con Facebook en un solo grupo terminará perjudicando a compañías más pequeñas, como Snap y Twitter, que han tratado de abordar este problema de manera más activa. No es justo juntarlos con usted; tienen menos recursos para resistir una sequía de mercadeo. Dado que Facebook y Google son los jugadores abrumadoramente dominantes en el juego de la publicidad digital, el problema del odio y la desinformación que fluye en las redes sociales es suyo.

Su dominio en el negocio publicitario es sin duda la fuente de su poder. Recientemente hablé con algunas personas que dirigen negocios que dependen de Facebook, todos los cuales tienen miedo de hablar públicamente en contra de su plataforma.

A un líder de una empresa mediana que obtiene muchos de sus clientes potenciales en Facebook le preocupa el daño que Facebook está haciendo a la sociedad, pero agregó: “Voy a seguir comercializando allí porque no tengo otra opción”.

No hay elección, por eso Starbucks no cerró su página en Facebook, donde publica contenido para cerca de 36 millones de seguidores. No culpo a nadie con un negocio por no dejarse llevar por Facebook. Todos los especialistas en marketing necesitan a Facebook (y su unidad de Instagram) para operar en el entorno de medios actual.

Pero yo no lo necesito, ya que estoy bastante segura de que estar en Facebook nunca me ha ayudado en absoluto.

Así que es hora de partir. Después de años de inercia y de poco uso de Facebook, esta semana finalmente di los primeros pasos importantes para irme y desactivar mi página personal. Fue un proceso de muchos clics en el que mi decisión fue cuestionada por las ventanas emergentes de Facebook (“¿estás segura? ¿estás realmente segura?”). Es probable que pronto elimine las páginas por completo, junto con mi cuenta de Instagram, una vez que averigüe qué hacer con el material que vive allí.

Cuando lo desactivé, Facebook me preguntó por qué lo estaba haciendo, y elegí “otro” de un largo menú de razones, muchas de las cuales habría seleccionado si hubiera tenido la posibilidad de elegir más de una, incluyendo: Tengo preocupaciones de privacidad; No me siento segura en Facebook; No encuentro a Facebook útil.

Esta columna, y la desactivación de mi cuenta, es mi forma de limpiar mi mundo. Pero decir que estoy segura de que usted, Mark Zuckerberg, hará su parte para limpiar el resto del mundo sería una exageración. El precio de las acciones de Facebook sigue siendo alto y su control total sobre la compañía significa que puede y seguirá haciendo lo que quiera.