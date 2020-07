EPM, nuestra joya

Cuenta don Tomás Carrasquilla, hablando de Mitología antioqueña, en su obra “Por Aguas y Pedrejones”:

“Preguntaba Eloy: ¿Y cómo es la Madre del Río?

--Yo no la he visto, Eloy. ¡Dios me libre! Pero a muchos que ella ha ojiao, me han dicho que es una vieja...