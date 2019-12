El precedente aterrador de Trump: desprecio del Congreso

El presidente Trump es apenas el tercer presidente en ser destituido por la Cámara de Representantes. En una votación mayoritariamente partidaria, la mayoría de la Cámara ha buscado pedirle al presidente que rinda cuentas de cómo ha utilizado los poderes de su cargo.

Los detalles de los tratos del presidente Trump con Ucrania y su supuesto abuso de poder, como se detalla en el primer artículo de juicio político de los demócratas de la Cámara, hasta ahora han recibido la mayor atención. Pero el segundo artículo, sobre la obstrucción presidencial del Congreso, es igualmente urgente y un paso necesario para reafirmar los derechos y la autoridad del Congreso. Y tan importante, esto se aplica no solo a este presidente sino también a futuros presidentes que también podrían verse tentados a despreciar al Congreso.

El gobierno de Trump ha tratado de voltear patasarriba el marco constitucional estadounidense, y los miembros republicanos han manifestado su voluntad de aceptar la intransigencia presidencial frente a los esfuerzos del Congreso para realizar sus funciones más básicas. La Casa Blanca ha afirmado que no corresponde al Congreso cuestionar cómo los funcionarios ejecutivos están llevando a cabo sus deberes, sino que corresponde al Ejecutivo juzgar si los legisladores están desempeñando los suyos, e ignorar y obstruir el Congreso cuando el Ejecutivo no está satisfecho con la respuesta. Al hacerlo, la administración Trump busca deshacer los controles constitucionales establecidos en nuestra fundación.

La administración ha dejado clara su postura obstruccionista. Una carta a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, de Pat Cipollone, el abogado de la Casa Blanca, declaró rotundamente que la investigación de juicio político era “inválida” e “ilegítima”. La administración ordenó a funcionarios actuales y anteriores con información relevante para que no cooperaran. Cuando se presionó, ha buscado litigio destinado a agotar el tiempo en cualquier proceso del Congreso.

“En la historia de la República”, dice el artículo de obstrucción en el juicio político, “ningún presidente ha ordenado jamás el desafío total de una investigación de juicio político ni ha intentado obstruir e impedir tan exhaustivamente” la capacidad de la Cámara para cumplir con su mandato constitucional. Este abuso, sigue, es “apoderarse y controlar el poder de juicio político y, por lo tanto, anular una salvaguardia constitucional vital conferida únicamente a la Cámara de Representantes”.

Al perseguir un curso sin precedentes de obstrucción absoluta de la supervisión del Congreso, el presidente ha desafiado a la Cámara para que lo acuse. La legislatura está facultada para investigar la conducta de los oficiales en las otras dos ramas del gobierno y eliminarlos si es necesario: el poder de juicio político es el símbolo primordial de la primacía del Congreso en el esquema constitucional.

Es imposible que el Congreso cumpla con sus responsabilidades constitucionales si el poder ejecutivo se niega a cooperar con sus investigaciones legales. El funcionamiento interno del gobierno federal no es transparente. El Congreso ha aceptado durante mucho tiempo que hay cierta información que el presidente retiene adecuadamente de la vista pública. El Congreso y el presidente a veces han estado en desacuerdo sobre dónde se deben trazar los límites del privilegio ejecutivo, pero los desacuerdos se han resuelto mediante negociación y compromiso.

Pero la retención de información por el Ejecutivo siempre se ha entendido como la excepción, no la regla. La promesa del presidente ha sido que dicha retención selectiva promueve el interés nacional, protege las instituciones políticas estadounidenses y no se utiliza para ocultar vergüenzas ni errores.

La administración Trump, de manera única en la historia de EE.UU., ha afirmado el derecho de ignorar las solicitudes de información del Congreso por el hecho de que no cree que esas solicitudes son justificadas, no porque el presidente crea que retener alguna información en particular es esencial para su capacidad de desempeñar sus propios deberes constitucionales, pero porque el presidente cree que el Congreso no está comprometido con un esfuerzo legítimo para llevar a cabo los suyos.

Si la estrategia de Trump tiene éxito, futuros presidentes tienen menos que temer de la búsqueda de un juicio político por la Cámara de Representantes. Si un presidente decide no explicarse ante el Congreso o retener la información que el Congreso necesitaría para determinar si se han cometido crímenes y delitos menores, entonces puede hacer que el poder de juicio político sea un poco insignificante. Puede haber circunstancias en las que el Congreso esté dispuesto a tolerar tal obstrucción. Pero cuando existen temores razonables de que la obstrucción en sí misma tiene la intención de ocultar abusos de poder, entonces el Congreso no puede ni debe tolerar tal interferencia con sus deberes .