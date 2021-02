Es un físico japonés que estudió en la Universidad de Osaka. Tiene 37 años, es casado, padre de un hijo, y no tiene empleo, aunque es especialista en terremotos. En Japón es conocido como “Nanmo shinai hito”, que quiere decir persona que no hace nada. En realidad, tiene el oficio más raro del mundo. Gracias a él, hoy es un hombre famoso. Se llama Shoji Morimoto.

Sus servicios son reducidos: “Además de holgazanear, no hago más que comer, beber y dar respuestas simples”, dijo en una entrevista con la periodista Nancy Matsuda, de Super Tokio Radio.

La historia empezó el 2 de junio de 2018, cuando después de dejar su empleo en una editorial donde editaba libros didácticos, escribió en su cuenta de Twitter este mensaje: “Me ofrezco en alquiler, soy una persona que no hace nada. ¿No le gusta entrar solo a una tienda? ¿Le falta un jugador en su equipo? ¿Necesita a alguien que le separe un sitio para hacer hanami (ritual de ir a los parques a mirar los cerezos en flor)? Además, aparte de hacer cosas fáciles, no puedo hacer nada más. Siempre acepto solicitudes. Solo debe pagar 10 mil yenes japoneses (unos 350 mil pesos colombianos), gastos de transporte y la comida y la bebida”.

Morimoto cuenta que él fue el primero en sorprenderse de que tanta gente se sintiera satisfecha alquilando a alguien que no hace nada. Desde entonces empezó a recibir miles de solicitudes de gente de todas las clases. Hoy tiene unos 270.000 seguidores en Twitter, la principal plataforma en que publica sus avisos.

Según él, leer al filósofo alemán Friedrich Nietzsche le cambió por completo su modo de ver la vida y le ayudó a descubrir que no quería ser físico, ni editor, y que no le gustaban ni su trabajo ni sus jefes. “La gente cercana me recriminaba porque en las fiestas yo no hacía nada. Me sentía culpable. Pero después pensé que a lo mejor podía sacarle alguna ventaja a ese inconveniente y se me ocurrió el negocio de alquilarme para no hacer nada”.

Aparte de no hacer nada, Morimoto se ha convertido en una persona muy útil. Su trabajo es variado: acompañar a una mujer a una pelea de lucha libre; pasear por el parque con una chica que desea cazar mariposas y subirse a un árbol; escuchar a un señor que tiene como pasatiempo visitar hoteles de cinco estrellas; acompañar a gente que no quiere ir sola a hacer la compra al supermercado o a alguien que no quiere comer solo; vigilar a un joven para que estudie de verdad; asistir a un juzgado a acompañar a una mujer que quiere firmar el divorcio...

Una vez lo contrataron para ir a una estación de tren y despedir a una persona que se mudaba de ciudad. Otro cliente solicitó sus servicios para que lo esperara en la línea de meta de una maratón que estaba corriendo: "Me dijo que no creía que fuera capaz de completar la carrera y decidió alquilarme para aumentar su motivación. Al final terminó la maratón y lo premiaron con una medalla".

Según la BBC, el curioso oficio de Morimoto ha tenido hondas repercusiones en su país. Miles de personas siguen sus mensajes en internet; cada día recibe al menos dos o tres solicitudes de gente que lo necesita; existe un programa de televisión inspirado en su trabajo; y él está escribiendo un libro sobre sus experiencias. La mayoría de sus seguidores insiste en pagarle más por su tiempo. “Él está aquí, a mi lado y eso es más que suficiente”, dice uno de ellos.

"Esto quiere decir que no hacer nada no significa que una persona no sea necesaria" dice Morimoto