La historia parece comprobar que para lo que nunca habrá vacuna es para la idiotez.

¿Ya olvidaron la horda de seudocientíficos que profetizaron el apocalipsis zombi que vendría ineluctablemente por el supuesto microchip que Bill Gates le metería a la vacuna contra el covid-19, presumiendo que todos solo usaríamos productos de Microsoft y ello cerraría las “ventanas” de futuro para la humanidad? El demoníaco magnate estaba al parecer confabulado con una secta secreta de “superpoderosos”, que supongo no era la delantera del Independiente Medellín, y “superpoderosas”, que tampoco serían las ojonas de Bellota, Bombón y Burbuja, quienes por fin lograrían controlar la economía global e implantarían el “Nuevo Orden Mundial” mediante la reducción de la población, ya que los hombres quedarían estériles y adicionalmente las mujeres perderían su apetito sexual al ver que ellos se volverían calvos y gordos; lo que todos sabemos se produce con o sin vacuna.

Y si eso fallase, la extinción masiva estaría garantizada porque el imán, que también iba ser insertado en la vacuna, haría que todos los vacunados se atrajeran magnéticamente, ocasionando una concentración de humanos imantados que alteraría el polo magnético y provocaría un desbalance en la densidad de la masa del planeta que cambiaría el actual ángulo de inclinación con respecto al plano de su órbita alrededor del sol, 23.5°, provocando que estuviésemos 6 meses en un sombrío invierno, y los otros seis meses, también. Y después dicen que “el pueblo unido jamás será vencido”.

¿No recuerdan a los “genios” con neuropenia que pronosticaron que la vacuna “resetearía” el código genético de los humanos, quienes perderían sus derechos establecidos en el Derecho Internacional porque estos pasarían a ser de los dueños de la patente de la vacuna que los modificó? ¡Lo que no hay derecho es a tanta estupidez!

¿Ahora qué estarán planeando estos terroristas para que otros más pendejos que ellos les crean? ¿Será que como no se les cumplió su vaticinio de que la película Soy Leyenda, anticipaba el futuro del planeta, estarán rezando para que en la secuela, Will Smith no sobreviva a una plaga de mutantes vacunados con los genes de Hugo Chávez, la marca de la bestia, y sus camaradas Juan Manuel, Ernesto y Gustavo, vean cumplido el augurio narcorevolucionario de: “Socialismo o muerte”?

¿Qué dirán ahora estos cretinos al quedar claro que sus pendejadas son lo mismo que sale por la parte sur de las vacas cuando miran al norte, y sepan que las vacunas producidas con la tecnología del ARNm, de la que más idioteces dijeron, no solo resultó ser la mejor opción para salvar a millones, así le arda al Partido Comunista Chino, sino que probablemente sea la base para nuevos tratamientos individualizados contra el cáncer y vacunas más baratas y fáciles de producir, que ayudarían a combatir entre otras cosas: la malaria, el VIH, la tuberculosis, el Zika, el virus sincitial respiratorio, el herpes zóster y hasta la gripa?.