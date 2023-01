Entre 2018 y 2021, los textos escolares representaron 43 % del mercado del libro, por ejemplares, y 57 %, por facturación. En ese período, se vendieron 60.937.000 ejemplares por $ 961.352.000.000, lo que arroja un precio medio de $ 15.775 por ejemplar.

Esa cifra parece pequeña pues los textos escolares tienen precios asombrosamente elevados, entre 70 y 90 mil pesos, la mayoría de ellos. Para adquirir los de las materias de cada grado hay que desembolsar entre 500 y 700 mil pesos.

Con el abaratamiento de los costos de impresión es dudoso que los costos directos de producción justifiquen precios tan elevados. Tampoco los explican los modestos derechos de autor pagados a los profesores que los escriben pues no hay en ellos nada original, todos se limitan a desarrollar los contenidos oficiales.

Del lado de la oferta, el mercado está integrado por pocos productores, cuatro de los cuales – Santillana, SM, Norma y Editorial Educar – abastecen un 80 %. Las editoriales ofrecen colecciones integradas por textos para cada grado y grupo de materias. Los precios no difieren de un grado o de una materia a otra: generalmente son los mismos para todos los textos de la colección.

No parece haber competencia de precios; tampoco de calidad: similar contenido, similar presentación. A las editoriales no les debe resultar difícil repartirse el mercado llegando a acuerdos con los directores de los colegios para que en cada materia se exija a los alumnos un texto producido por determinada empresa. De esta forma no hay competencia por los textos a nivel de consumidor final: los alumnos o, mejor, sus familias. Se debe adquirir el texto indicado en la “lista”, no otro.

Las editoriales han desarrollado prácticas para impedir la competencia de los textos usados con nuevos. Frecuentemente lanzan nuevas ediciones o colecciones que supuestamente tienen un contenido diferente al de las anteriores. En la mayoría de los casos se trata de cambios cosméticos que son avalados por las directivas de los colegios al exigir en la lista la última edición o la nueva colección. También recurren a una práctica especialmente odiosa como es la inclusión en el texto de ejercicios y cuestionarios que deben ser respondidos sobre el mismo libro buscando de esta forma reducir las posibilidades de reutilización.

Se pueden tomar medidas para inducir un mayor grado de competencia en ese mercado, como acabar con la segmentación prohibiendo exigir un texto de determinada editorial y, en lugar de ello, para cada materia, dar un menú de 3 ó 4 opciones. También podría incentivarse la reutilización de los textos obligando a los colegios a incluir dentro de las opciones solamente a aquellos que no incluyan ejercicios o cuestionarios que obliguen a los alumnos a escribir sobre sus páginas y avanzar en el empleo de los menos costosos textos digitales, que representan solo 10% del mercado.

Adenda: El texto Cátedra por la paz de la Editorial SM tiene un costo de 79.900 pesos y hay una versión para cada uno de los once grados