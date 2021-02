EL JARDÍN BOTÁNICO EN GRAVE RIESGO

La pandemia ha sembrado el dolor en todos los confines, al punto de que ya no hay un solo día en el cual no se anuncie la partida de un ser humano cercano a nuestros afectos o entornos laborales, académicos y profesionales; los más golpeados, como siempre, son los estratos pobres de la población donde el covid obra el mayor número de víctimas. Pero en medio de esta hecatombe también sufren los estados, las organizaciones sociales y políticas, los entes colectivos, las empresas, las agremiaciones, las fundaciones, etc., que –de la noche a la mañana– han visto como sus logros y patrimonios se derrumban sin que las esperanzas de una pronta recuperación mucho afloren. Una de esas organizaciones es la muy querida Fundación Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe que, como ente privado, no tiene ánimo de lucro.

Por eso, estos días la señora directora ejecutiva de la institución –Claudia Lucía García Orjuela– hizo un urgente y dramático llamado público para que todas las entidades la apoyen porque, dijo a un noticiero regional de televisión, “necesitamos que nos rodeen, necesitamos que nos contraten”. Y no es para menos: de forma abrupta el municipio de Medellín le quitó a ese ente los apoyos contractuales que ayudaban a su sostenimiento, mientras la danza de los dineros públicos solo se baila con los amigos del mandatario; recuérdense, entre muchas otras, las muy graves denuncias del edil Daniel Duque Velásquez –sin olvidar las que también hace el alcalde– que deben ser investigadas por los organismos de control.

Así las cosas, mientras se formulan propuestas utópicas y distractoras como la creación de un distrito de cultura e innovación para los estudiantes y la ciudadanía en general, sin rejas ni valladares, una “Univerciudad” –como se anunció hace un año–, el Jardín Botánico muere lentamente; desde luego, no es posible que una entidad tan importante para la cultura y la ecología de la ciudad haya perdido más de 200 empleados (hoy tiene 230), lejos de los 700 de otras épocas. ¡Una ciudad que, de verdad, vele por los intereses colectivos –más allá de los discursos del palabrero de turno– no se puede manejar así!

El citado clamor tocó fibras tan profundas y sensibles que, incluso, trascendió a escenarios internacionales. En efecto, el director del Real Jardín Botánico de Madrid (un sitio precioso ubicado en todo el centro de la ciudad y destinado al solaz y a la admiración de la naturaleza), el profesional Esteban Manrique Reol –en su condición de miembro del Foco de Biotecnología, Bioeconomía y Medio Ambiente de la Misión de Sabios conformada por el gobierno nacional–, mediante comunicación de estos días dirigida a la vicepresidenta de la República (cuya respuesta todavía no se conoce), ha pedido su intervención.

Suyas son estas palabras: “Sé que éste no es solo un problema del Jardín Botánico de Medellín, que el momento de crisis actual que estamos pasando en todo el mundo por causa de la pandemia del SARS-Cov-2 nos ha afectado a todos, pero coincidirá conmigo en que no debemos permitir que instituciones bien establecidas que dan un claro servicio la ciudadanía puedan llegar a perderse o a malograrse”. Y añade la misiva: “Parece importante y necesario que las instituciones oficiales locales, regionales e incluso nacionales les den una mano para que no cesen en su importante actividad al país, realizada de forma altruista”.

El llamado que se hace, pues, cobija no solo a los entes públicos y a las autoridades sino también a la empresa privada y a los ciudadanos en general; de todos depende, ahora, no dejar morir esta iniciativa centenaria que tantos esfuerzos ha costado construir y debe ser preservada por el bien de ciudad y las futuras generaciones. No vaya a ser que este magnífico predio de 13.2 hectáreas también termine, mañana, convertido en un inmenso centro comercial o en una concentración de torres de apartamentos