El intelecto y el corazón

Hago el intento de recordar dónde fue que leí esta frase: “A la oscuridad respondes con luz”. Por más que pienso, no tengo ninguna pista. Detesto cuando no apunto bien una referencia y me quedo con algo que no es mío. Está escrita en mi libreta, acompañada de otras anotaciones sobre Nikos Kazantzakis y la novela que leo: “Zorba, el griego”. Seguramente debe ser del libro, de alguna búsqueda que hice en internet o de “Carta al Greco”, el texto autobiográfico de este escritor, nacido en Grecia en 1883....