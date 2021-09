Dos lecturas

Qué raro me resulta lo de Ciudad en llamas, la última novela de Don Winslow. En julio me enviaron de la filial española de Harper Collins unas flamantes “galeradas sin corregir” en las que se advertía que el libro llegaría a las librerías el 21 de septiembre. Aunque faltaba mucho tiempo, reconozco que, considerando a Winslow el mejor autor de thrillers de ahora mismo, no pude resistirme a devorármelo en dos sentadas. Más tarde, el 9 de agosto, recibí un correo comunicándome que de lo dicho, nada, que la publicación se aplazaba sine die. Y hasta la fecha. Veo en Amazon estadounidense que la novela está ahora programada para el ¡22 de abril de 2022! Como no sé si para entonces recordaré del libro mucho más que el extraordinario placer con que lo he leído, me decido a recomendárselo desde ahora mismo. Winslow vuelve a dar el campanazo con su historia de facciones rivales de bandas mafiosas (irlandeses, italianos) en los muelles de Rhode Island (donde nació Winslow), en los que la presencia de una especie de Helena de Troya desencadena la de Dios es Cristo: una novela de lealtad y traición, de crimen y venganza, de héroes trágicos que intentan escapar de la violencia y de destinos (sociales, familiares) que se lo impiden. Ciudad en llamas no llega a ser una obra maestra como La frontera, era de esperarse, pero no le falta mucho. Cuando la empiecen no podrán dejarla hasta que la terminen.

Dónde estás, mundo bello (Literatura Random House), de la irlandesa Sally Rooney, refleja, en su modo abigarrado, el desconcierto, las ansiedades y las preocupaciones de la generación milennial, la primera que llega a la madurez en el siglo que se abrió bajo el signo de lo que Enzo Traverso llama el “eclipse de las utopías”. Se trata de una novela semiepistolar cuya informe estructura refleja el desconcierto vital y moral de sus dos personajes principales, dos amigas separadas que se comunican por medio de correos electrónicos (algunos tan largos que resultan inverosímiles), en los que se trata de todo, desde el cambio climático hasta el sentido de la belleza: Alice, una novelista de relativo éxito, y Eileen, editora de una revista literaria dublinesa. Los otros dos personajes son Felix, un empleado de almacén (con el que liga Alice), y Simon, un chico al que Eileen conoce desde niños. En esta novela tan realista “no pasa nada”, nada “novelesco”, me refiero, pero sí se reflejan cuestiones de sexo, género y clase que afectan y determinan a la generación milennial. Y eso la hace importante