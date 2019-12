Por CT (r) Alberto Rojas Jaimes

Es inaudita e inaceptable la posición de las tres ramas del poder público respecto de los derechos, necesidades y limitaciones que tiene la Fuerza Pública. Día a día la espada de Damocles pende sobre los derechos y herramientas que tienen los miembros de la Fuerza Pública haciendo casi imposible el cumplimiento de la misión. Quiero hoy hacer caer en cuenta de algo muy sensible para todos los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública: normas retrógradas usadas en el pasado no permitían que sus miembros estudiaran una carrera profesional. Hoy, aunque se tienen los medios para hacerlo, para la gran mayoría es imposible cumplir esos sueños, los costos de liceos, colegios, universidad, incluyendo, maestrías, diplomados y otros, son imposibles de alcanzar. El gobierno destina grandes sumas de dinero para apoyar a los jóvenes para que estudien, la gran mayoría logra hacerlo gratuitamente, nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública aunque tengan el deseo de superación no lo pueden hacer, los costos del estudio son demasiado altos, tienen que apelar a endeudamientos y limitaciones en sus necesidades básicas si quieren estudiar.