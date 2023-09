Por Alejo Vargas Velásquez - vargasvelasquezalejo@gmail.com

Las dificultades que ha evidenciado el gobierno Petro en poder hacer realidad la idea del Acuerdo Nacional, muestran a las claras que la democracia colombiana tiene dificultades para llegar a consensos y eso es una muestra de una democracia liberal en problemas, porque adicionalmente no puede dar respuesta a las expectativas que generó en la sociedad y a lo que los sectores que lo eligieron están esperando. Una de las dificultades tiene que ver con no concebir claramente que se trata de un régimen político que está viviendo una transición democrática.

Y se habla de transición democrática porque si bien tenemos una democracia, que sigue siendo bastante formal, se requiere su profundización y consolidación y esa debería ser tarea del actual Congreso y Gobierno y de los que lo sucedan. Recordemos que los períodos de transición son de incertidumbre, pero igualmente donde el comportamiento de los diversos actores será el que definirán de manera precisa el rumbo y el ritmo de dicha transición – en el marco de contextos nacionales e internacionales determinados -.

Por supuesto estos períodos conllevan dificultades de entender por los diversos actores la necesidad de llegar a acuerdos y lograr ir avanzando en la dirección que se busca y eso es lo que se supone estaría implícito en la idea del Acuerdo Nacional. Esto no da tiempos porque lo que muestran diversos informes es una desconfianza en la democracia liberal - especialmente en la población más joven - y en esa medida la posibilidad de que la democracia dé respuesta satisfactorias a los ciudadanos se vuelve bastante difícil, por no decir improbable y eso evidentemente no es lo que deseamos la mayoría de colombianos que estamos de acuerdo con los cambios, aunque tengamos diferencias con los ritmos de los mismos y la profundidad. Esto plantea lo que comúnmente se conoce como un problema de gobernabilidad.

No hay duda de que tratar que todos los actores relevantes acepten que estamos en un periodo de transición democrática, empezando por el propio gobierno, ayudaría mucho a crear un clima favorable para construir consensos y acuerdos, que no siempre reflejan lo idealmente deseado, sino lo máximo posible en cada momento histórico y esto sería un punto de avance en este momento para darle salidas a las reformas, pero al tiempo lograr que la democracia liberal muestre que puede ser un régimen que dé salidas a los problemas de los ciudadanos, en contextos de dificultades y crisis y manteniendo un máximo respeto por las libertades públicas.

Ojalá los actores políticos, sociales y gremiales relevantes entiendan esto y en esa medida contribuyan a darle salida a un gobierno que tiene buenas intenciones y que responde a las demandas de las mayorías del momento. En eso debemos colocar todos los esfuerzos en estos momentos, porque un fracaso es de todos como sociedad y no de un gobierno determinado.