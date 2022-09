Querido Gabriel,

¿Cómo se le ocurre defender el capitalismo, un sistema que a todas luces ha fracasado al llevar el planeta a sus límites?, me preguntó alguien en la charla. Respiré, no era la primera vez que me pasaba. Respondí con una idea que le oí una vez a Alejandro Gaviria; uno puede discutir acerca de los impactos negativos y positivos del capitalismo, pero no estar en desacuerdo con su existencia. Sería como negar la ley de la gravedad, la podemos ignorar, pero igual caeremos en el vacío. Luego conté del capitalismo consciente, de la potencia infinita de las empresas para transformar el mundo y generar valor social y ambiental. No puedo decir que me aplaudieron, tampoco me abuchearon, pero un señor a la salida me abordó: “Me gusta su moderación, respetando a ambos lados y buscando un camino”. ¿Será que conversamos sobre ese aparente dilema entre capitalismo y regeneración del planeta, entre crecimiento y cuidado del medio ambiente?

Comencemos por decir que tener como meta solamente el crecimiento del PIB nos hacer perder de vista lo verdaderamente importante, confundimos medios con fines. Eloi Laurent, el economista francés, propone un reto que podría resumirlo todo y generar un cambio de perspectiva: medir el éxito de una nación según la esperanza de vida sana, los años vividos con buena salud física y mental. Este giro podría organizar nuestras acciones alrededor de una causa que pone al ser humano en el centro sin olvidar la estabilidad del ecosistema planetario.

Algo que no tienen en cuenta los promotores del decrecimiento como camino para reversar el deterioro ambiental es la desigualdad entre países. Es relativamente fácil hablar de decrecer con un ingreso per cápita superior a $ 20.000 dólares y poblaciones que disminuyen. Colombia, sin embargo, si no crece económicamente, jamás podrá cumplir con sus objetivos sociales, pagar las vías que requiere, el sistema de salud que sueña y la educación terciaria universal. Es “pilado”, por ejemplo, decidir no usar avión en un continente repleto de líneas de trenes eléctricos de alta velocidad. Sin servicio aéreo, por otro lado, nuestro país quedaría fragmentado irremediablemente.

Asumir que el crecimiento per se destruye la Tierra es desconocer la historia e ignorar nuestros aprendizajes, los avances de la ciencia, la tecnología y los cambios culturales que nos llevan, paso a paso, hacia el destino correcto. Los ríos y los bosques de Europa y Estados Unidos están hoy, por ejemplo, mejor que hace 80 años. ¿Será que la pregunta no es si crecer o no, sino dónde y cómo crecer, además de para qué? Si unimos las fuerzas de la ciencia con la energía de las empresas y unas prioridades claras de los Estados, quizá logremos las transformaciones añoradas con la urgencia requerida.

Conversemos sobre cómo pasar de la mentalidad de escasez a la de abundancia, seamos posibilistas. Pensemos en misiones colectivas, como dice Mazzucato. Entre dos mundos compitiendo o ignorándose mutuamente, quizá exista una tercera vía, que reconcilie ambas visiones, la capitalista y la regenerativa, cada una de las cuales tiene algo que aportar. “¿Qué mundo ganará?”, nos preguntábamos con un amigo hace unos días. Quizás sea mejor que no gane ninguno y podamos detener esta guerra en la que al final, como en todas, nadie resultaría ganador * Director de Comfama