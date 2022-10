Las rupturas amorosas son difíciles pues suelen ser un amargo y complejo coctel de muchos ingredientes como: fracaso, dolor, abandono, dolor en todas y en ninguna parte, rabia, deseo de venganza, y unas goticas dulces de alivio que solo se siente pasado el tiempo, así como el retrogusto de ciertos vinos.

Pero como la revoltura es la que mata, la resaca de la ruptura no se cura rápido ni fácil, ni mucho menos como dicen algunos bebedores de oficio, volviéndose a embriagar, en otra relación, al día siguiente. El tiempo y las circunstancias en las que quedan la víctima y el victimario de la ruptura, provocan que sean diferentes los deseos posteriores que se tienen con respecto al ex.

Así sea una sociedad diferente, y a falta de pesquisas locales, resulta interesante el resultado de una reciente encuesta realizada a estadounidenses sobre sus sentimientos con respecto a sus ex. Una de sus preguntas era la siguiente: ¿le gustaría seguir siendo amigo de alguien después de que una relación terminara en buenos términos, sin que ninguno de los dos perjudique significativamente al otro? El 37 % dijo que sí, el 29 % no, el 31 % dijo que sí, si el ex fue quien terminó la relación y el 34 % dice que no lo haría. En ambos escenarios, los hombres fueron más propensos que las mujeres a decir que les gustaría seguir siendo amigos. ¿Serán mejores humanos los hombres o será que casi siempre son los culpables? ¿Usted qué opina?

Pero esa encuesta está demasiado civilizada y yo no creo en tanta belleza, por lo tanto planteo a mis lectores una menos candorosa, cuyas respuestas espero recibir y prometo no divulgar. Preguntas para respuestas de sí o no.

1. ¿De verdad espera que el tiempo cure el dolor y pasados los días a su ex le vaya bien, encuentre un nuevo amor que lo haga feliz y hasta le invite a su matrimonio? Sea sincero por favor.

2. ¿Piensa devolver todos los regalos que le dio su ex, o planea venderlos y darse un viaje o hacerse la cirugía plástica que siempre quiso, usted o su ex, y “estrenarla” con otro más joven? No tiene que ser políticamente correcto.

3. ¿Suplica en silencio, que la próxima pareja de su ex sea fea, vieja y bien mañé, y usted tenga la oportunidad de encontrarse con ellos para darle una mirada con aroma de pésame, acompañada de una risita que sepa a gloria celestial y confirme el refrán de que “todo mal trae su bien”, pero no para su ex sino para usted? No le dé pena decir lo que siente.

4. ¿Jura que no será tan desalmado para contarle a todas las personas que pueda, que vio a su ex en la lamentable compañía de un “gurre” que bien podría ser motivo de un programa de National Geographic sobre monstruos de las profundidades abisales del océano? No mienta, es pecado.

Quedo atento a las respuestas