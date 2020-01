Facebook anunció recientemente una nueva política para prohibir los “deepfakes” generados por la inteligencia artificial, así como los videos “editados o sintetizados... de maneras que no son evidentes para una persona promedio”. En teoría, eso parece un esfuerzo bienvenido para frenar la desinformación.

Pero la nueva política no cubrirá, por ejemplo, videos editados sutilmente como el clip viral de Nancy Pelosi del año pasado. Y los políticos y sus anuncios permanecen fuera del alcance de los verificadores de datos de terceros de Facebook. Un portavoz de la empresa me dijo que si Facebook determina que un político ha compartido medios manipulados en un anuncio, Facebook lo eliminará. Pero, por lo que veo, todavía se permite contenido falso, incluso mentiras, siempre que no sea manipulado por la inteligencia artificial.

Y la compañía dejó un gran vacío legal: Facebook no censurará el discurso político si es de interés público verlo. “Si un político publica contenido orgánico que viola nuestra política de medios manipulados, lo evaluaríamos sopesando el valor del interés público frente al riesgo de daño. Nuestra política de interés periodístico se aplica a todo el contenido en Facebook, no solo al contenido publicado por políticos”, escribió el portavoz en un correo electrónico.

En un esfuerzo por calmar al público sobre la desinformación política, Facebook solo ha enturbiado las aguas. ¿Permitiría Facebook la distribución de un video falso si el presidente lo compartiera como justificación del bombardeo de Irán? Una publicación tan hipotética ciertamente sería de interés periodístico, aunque tal video sería una clara violación de las reglas de Facebook. ¿Qué pasaría si el presidente compartiera un video “shallowfake” menos manipulado, como el video Pelosi, de un posible oponente en el 2020? Estos son, sin duda, casos extremos, pero cuando se trata de política exterior, seguridad nacional e integridad electoral, los casos extremos son a menudo del más alto perfil y consecuentes.

La política de Facebook en esos casos es una vaga promesa de sopesar “el valor del interés público frente al riesgo de daño”. ¿Quién exactamente en Facebook hará esa ponderación? ¿Quién determina la naturaleza de los daños potenciales? No está claro.

Pero esto parece claro: está perfectamente bien mentir, acosar y manipular a millones en la red, siempre y cuando sea un funcionario elegido o caiga en el hueco amorfo del ‘interés periodístico’. Es la clase protegida de las personas que logran salirse con la suya con un comportamiento que a otros les sería prohibido.

Los políticos, parece, tienen licencia para comportarse mal, hecha posible por las empresas tecnológicas que alaban a los poderosos en lugar de enfrentarse a ellos.

No es sólo Facebook. Twitter ha venido utilizando su cláusula de interés periodístico como justificación para mantener tuits del presidente Trump y otros líderes mundiales que violan las normas de la empresa.

Por ejemplo, los tweets de 2017 de Trump que provocaron al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y que lo llamaron “Rocket Man” fueron considerados “una declaración de guerra” por un ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte. A pesar de las reglas de Twitter contra la violencia, el sitio mantuvo los tweets del presidente, argumentando que eran de interés público.

Hace dos semanas, Twitter mantuvo una serie de tuits de Trump amenazando la escalada militar con Irán, incluido un tuit en el que el presidente amenazó con bombardear sitios culturales iraníes, un crimen de guerra. “Los Tweets no violan las Reglas de Twitter”, dijo un representante de Twitter a los periodistas el lunes.

Las amenazas de cometer crímenes de guerra son de interés periodístico. Entendido.

Las compañías de redes sociales pueden hacer cualquier excepción que deseen a sus propias reglas. Después de todo, prohibir o censurar al presidente de los Estados Unidos en Twitter daría inicio a un debate sísmico sobre el discurso, que probablemente se extienda a los pasillos del Congreso, con el que las plataformas, siempre tímidas en cuanto a ser vistas como tomadoras de decisiones editoriales, no quieren nada que ver. Pero no se equivoque, es este deseo de mantenerse alejado de un debate prolongado, desagradable y lleno de trolls sobre la censura de los líderes mundiales (específicamente, el Sr.Trump) y no una devoción al interés público lo que motiva las plataformas. Y su escapatoria, el interés periodístico, es particularmente grande.

A lo largo de la era de Trump, los medios de comunicación a menudo se han visto atrapados en la trampa de interés periodístico. En su nuevo libro, “Por qué estamos polarizados”, Ezra Klein, cofundador de Vox, describe este ciclo como “una fortaleza de la tautología: lo que estamos cubriendo es noticia porque todos lo están cubriendo, y el hecho de que todos lo están cubriendo demuestra que es de interés periodístico”