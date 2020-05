COVID Y VALLE DEL SOFTWARE

Se ha vuelto tan frecuente y popular el uso de los celulares que los llevamos sin dimensionar la enorme importancia de ese desarrollo tecnológico. El invento de los dispositivos móviles transformó el mundo. Hoy casi todo puede hacerse desde ellos tanto en el campo personal como en el laboral. Tenemos, de manera literal, el mundo al alcance de nuestras manos. Si todo esto era ya una verdad indiscutible, ahora, en tiempos de confinamiento, su uso y relevancia son incuestionables.

Sin duda, poder contar en un solo dispositivo con videollamadas, calculadora, internet, georreferenciación satelital, comunicación inalámbrica con otros dispositivos, correo electrónico, reloj, es algo invaluable, un milagro de la tecnología del que no somos conscientes. El celular, sin duda, es uno de los aparatos más útiles desarrollados por los seres humanos.

Siempre he creído que la tecnología es un medio y no un fin per sé, en este orden de ideas, nos debe ayudar a generar alternativas frente a una serie de problemas que vivimos en el mundo contemporáneo. Que en Colombia existan más dispositivos celulares que personas es una oportunidad que debemos catalizar en beneficio de causas colectivas.

Los dispositivos hoy son uno de los medios más efectivos para la comunicación y el marketing en el mundo. En un estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva que realizamos hace un par de años en la Andi, observamos que los centros comerciales y grandes avenidas con comercio, entregarán información a los clientes usando tecnología Bluetooth. Al caminar el usuario del celular recibirá información con promociones, tendencias, etc., todo de manera personalizada acorde a su perfil digital.

Ahora bien, semejante herramienta debería ser usada en una crisis como la actual para buscar soluciones. La buena noticia es que ya lo hacemos. La revista Business Insider, hace poco publicó un artículo donde Apple y Google se unen para crear una aplicación que permitirá monitorear a través del Bluetooth cuando una persona en el planeta se acerca a otra que ha tenido covid o sus síntomas. La aplicación está casi a punto de salir al mercado y de masificarse. Hoy día, sus restricciones están en el manejo privado de datos y en cómo filtrar cuando las personas se encuentran al interior de sus casas, además de los falsos positivos.

Antioquia y Medellín se han caracterizado por su ingenio y capacidad resolutiva de problemas, esto gracias a nuestra capacidad de actuación muchas veces de manera colectiva. En el marco de la estrategia de volver a Medellín Valle del Software y, con la Data levantada por la Alcaldía de Medellín, será interesante poner en marcha un proyecto para adoptar esta nueva plataforma que viene en camino y, por qué no, pensar en desarrollos propio que nos permitan un manejo controlado de las enfermedades y virus que vendrán en el futuro.

Cabe resaltar, que hoy nuestro departamento no tiene unificadas las historias clínicas de todos sus pacientes, tema que es prioritario para darle mayor eficiencia al sistema y a los usuarios. Lograrlo y empezar a dar los pasos para que la gente reporte en línea sus síntomas y podamos georreferenciar pacientes con diferentes categorías, definitivamente sería una gran revolución y, por qué no, modelo para aplicar en todo el país.