Los que se oponen a la explotación de la mina de Quebradona en Jericó, Antioquia, en vista de que en el municipio sede ya entendieron las grandes ventajas y ganancias cuando empiece a operar la obra, ahora pusieron a opinar a los habitantes de Támesis para que hablen contra ella, aunque no toca para nada ese municipio. En línea recta está a más de quince kilómetros de la mina. Dicen que se les va a acabar el agua.

Me recuerda lo anterior que cuando se iba a construir el túnel de Oriente, los opositores argumentaban que la vereda Santa Elena se quedaría sin agua y lo mismo pasaría con Envigado que está más o menos a la misma distancia de Quebradona a Támesis. No se secaron las fuentes de Santa Elena ni Envigado se quedó sin agua. Los que se oponían, sí se quedaron sin argumentos. No hubo sequía en ninguna parte. Se oponen a la minería así sea bien manejada.

No me gusta la minería descontrolada que afecta gravemente el medio ambiente, pero la bien ejecutada es buena y necesaria. Me pregunto ¿qué sería del mundo sin minería? No habría existido la edad de hierro, ni la del bronce, ni nada por el estilo. ¿Qué sería el mundo actual sin minería? No habría construcciones, todo es a base de la minería, los adobes de barro producto de minas, el hierro salido de las minas, el cobre de las minas, el vidrio de las minas, el cemento sale de las minas. Lo único que yo veo que no es de las minas es la madera que sale de la deforestación.

Otra cosa es una minería sin control. El Bajo Cauca es un desastre, las minas ilegales, sin la presencia y la acción de las autoridades, están acabando con las aguas, con los peces, con la salud humana por el mercurio y con las tierras que las vuelven un desierto.

Los países desarrollados explotan su riqueza del subsuelo con todos los controles y sin causar perjuicio alguno. Es verdad que somos subdesarrollados y por eso, con mayor razón, debemos aprovechar la riqueza que Dios nos dio en el subsuelo y buscarle lucro a lo que tenemos. Somos de los países en el mundo que tenemos más riqueza enterrada. Tenemos piedras y metales preciosos, petróleo, carbón, hierro, cobre, coltán. Además de tierras para el cultivo de alimentos para buena parte del mundo. Maderas que han sido mal aprovechadas y por ello hemos vuelto buena parte de nuestro territorio en verdaderos desiertos o las hemos convertido en cultivos ilícitos. Es nuestra culpa el mal tratamiento que le hemos dado al territorio colombiano.

Con autoridad que controle, podremos revertir los daños que hemos hecho y sacarle un verdadero provecho a las riquezas naturales que tenemos. Que no sea sólo la oposición al desarrollo, que nos mantendrá en la pobreza. Si hacemos las cosas bien, Colombia saldrá del subdesarrollo.

Un paréntesis para felicitar al gobernador Aníbal Gaviria y manifestarle mi alegría de verlo nuevamente en el despacho y el agradecimiento a Luis Fernando Súarez por su labor con responsabilidad