Por Beatriz de Majo - beatrizdemajo@gmail.com

Mauricio Claver-Carone, el hasta hace pocas horas enviado especial del Departamento de Estado para América Latina de la administración Trump, no dejó espacio para dudas. Un acercamiento de Colombia con China encaminado a abrazar formalmente la Nueva Ruta de la Seda -proyecto estrella de Xi Jinping- le podría costar caro a la nación neogranadina. Con un dejo de sorna, Claver-Carone, advirtió la semana pasada que las flores y el café ecuatoriano encontrarían, si ese es el caso, un buen cliente en los Estados Unidos. La inequívoca amenaza fue proferida antes de que Gustavo Petro se embarcara a Pekín con el propósito de entablar lazos más estrechos con la potencia asiática.

La realidad es que China le ha puesto empeño a este proyecto de la Ruta de la Seda relanzado por Xi Jinping con el objetivo de alcanzar una mayor influencia geoestratégica en los países que ella beneficia. América Latina parece ser uno de los enclaves enfatizados por China.

Así es como la CELAC será puesta a prueba en la reunión de cancilleres que se celebrará esta semana en Pekín. En esta reunión bilateral con China, 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños intentarán establecer mejores y más estrechos compromisos con el gran gigante de Asia. Lo están haciendo en un momento en extremo delicado de la nueva y agresiva política comercial de Washington. No es un secreto que la región en su conjunto ha mantenido históricamente con el norte muy dinámicos intercambios comerciales y ha capitalizado una relación de inversiones muy beneficiosa para el subcontinente. En el año que pasó las exportaciones de los 33 a Estados Unidos estuvieron en el orden de los 450.000 millones de dólares.

Es también un momento crucial para China, quien a lo largo de los últimos años se ha sembrado con inversiones en infraestructura y con préstamos mil millonarios en los países latinoamericanos. Los miembros de CELAC han recibido capitales de inversión directa o empréstitos de los chinos por un total de 600.800 millones de dólares hasta 2023, y la región se consolidó como el segundo destino de inversión china a nivel mundial. El comercio es también de grandes proporciones habiendo superado los 500.000 millones de dólares en el año pasado. Asi que le ha llegado la hora al coloso de llamar al botón y exigir un trato preferencial de todos estos países.

No es posible pensar que este encuentro formal entre los latinoamericanos – habrá 3 presidentes- y el Caribe con China será épico. No, por el momento que atraviesan las relaciones internacionales en esta era Trump 2.0. Llevarán la voz cantante, pero serán igualmente los más presionados, aquellos países que más hayan beneficiado de las bondades de la Ruta de la Seda: Brasil, Perú y Argentina, y en menor grado Colombia y Chile. Venezuela se menciona en exceso, pero ni pincha ni corta. Lo que le queda con China son deudas y la posibilidad de abastecerse de crudo a precios beneficiosos...pero para China.

Cada uno de los países tiene que equilibrar sus posiciones entre el llamado a la reciprocidad con China y la realidad de sus relaciones con los Estados Unidos, además de la obligación de diversificar sus alianzas con otros centros de poder y tener en consideración la implicación política de sus decisiones en esta crucial hora. China tampoco presionará en exceso. Ello no forma parte de esa cultura confusionista que no es agresiva, que no adversa y que evita la confrontación. Los latinoamericanos tienen mucho que perder en un alejamiento de China, pero China, por su lado, también...