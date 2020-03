—“Mijo, ya hablé con ellos, les llevé el permiso para cortar los árboles. Todo está aclarado”, le dijo Amado Torres, líder de la vereda La Miranda (San José de Apartadó), a su hijo Luis Alberto.

Quince días después, por orden de la Sijín, el hijo cargó el cuerpo de su padre envuelto en una hamaca, con impactos de fusil en la cabeza: “Me dijeron que ya venían para acá, pero después de dos horas me llamaron y me dijeron que no iban a poder subir, que hiciera yo el levantamiento”.

El hijo supone que aquella tala e información errónea trasmitida a los grupos ilegales son el origen del crimen.

Ese mismo día, en Apartadó, a escasos veinte kilómetros...

El Ministerio de Agricultura publicaba una foto del presidente Iván Duque, la primera dama y algunos funcionarios, brindando con bananos pelados a modo de Baccarat. El texto anexo anunciaba la “implementación de medidas para la protección de los cultivos de banano”. ¿“Implementar medidas” para “proteger” bananos en una región donde todavía no se implementan a cabalidad medidas para cuidar la vida humana? El trino oficial duró pocos minutos.

En el colegio San Francisco de Asís, Álvaro Uribe demostraba quién es el verdadero presidente: en tono paternalista, daba instrucciones precisas, desglosadas, a Duque: “¡Hagámosle, presidente, que yo le presento ese proyecto!”.

En el taller #ConstruyendoPaís, Duque entregaba un punto móvil de desinfección para contribuir a mitigar el riesgo de propagación del hongo Fusarium R4T (“¡Entre limpio y salga limpio!”): ¿Acaso alguien le habló al Presidente de los “puntos” de control de seguridad? ¿Será que el Presidente sabe qué es un “punto”? ¿El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien anunció recompensa por información sobre los asesinos de Torres, también movilizará “toda la capacidad del Estado” para detectar los bien reconocidos “puntos” en Urabá?

La Agencia de Tierras sacaba pecho: “En el Urabá Antioqueño 149 familias rurales comenzaron a disfrutar los beneficios que trae tener el título de propiedad de sus predios. Hoy tienen el respaldo para emprender, acceder a un crédito, o mejorar su vivienda, para dejar una herencia a sus hijos”. ¿Y las herencias de las comunidades afro de Puerto Girón (Apartadó), Nueva Colonia (Turbo) y Zungo (Carepa), que solicitan la restitución de 11.269 hectáreas en terrenos de Puerto Antioquia?

El investigador social Carlos Montoya escribió sobre un estudio de la Misión de Observación Electoral que analiza el vínculo de los aportantes a las campañas electorales del año 2015 y la adjudicación de contratos públicos con estos financiadores: “En el caso de Aníbal Gaviria, el 33 % del dinero que ingresó a su campaña está relacionado con Puerto Antioquia [...] UNIBAN, C. I. Tropical, C. I. Banafrut S. A. y Agrícola Santamaría, además de financiar el proyecto portuario, aportaron dineros a la campaña política de Gaviria y poseen en sus juntas directivas a familiares del actual gobernador”. (Ver: https://n9.cl/9ojo). Gaviria, quien se ha comprometido públicamente con asuntos cruciales de la implementación de los Acuerdos en Antioquia, les debe esta explicación a sus electores. Restituir es cumplir.

En segundísimo plano, el alcalde de Apartadó, Felipe Cañizález, imploraba: “Nos faltan 6,5 kilómetros de pavimentación para comunicar el casco urbano con el corregimiento de San José de Apartadó, señor Presidente”.

En vías pavimentadas es más fácil y rápido el comercio... Y el traslado de cuerpos a la morgue.