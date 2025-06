Por Alejo Vargas Velásquez - vargasvelasquezalejo@gmail.com

Las democracias suponen la presencia de ciudadanos activos que están permanentemente listos a participar en los debates y en la toma de las decisiones políticas que correspondan -normalmente a través de la vía electoral- y en esa medida darle legitimidad y apoyo a sus dirigentes y claridad a la sociedad acerca de los caminos a transitar. Estas decisiones deben ser precedidas por discusiones en diversos espacios sociales y territoriales -organizaciones sociales, gremios del trabajo y de la producción, organizaciones de expresión de diversidad de género, indígenas y afrodescendientes, académicos, etc.- y claro el Congreso de la República, lugar por excelencia para la toma de las decisiones; es lo que se conoce por una democracia deliberativa en acción y que permite que las decisiones relevantes en una sociedad sean producto de la deliberación pública.

Pero, en los distintos tipos de regímenes políticos siempre hay una discusión acerca de que es lo más conveniente para el apoyo y estabilidad de estos, si contar con una gran cantidad de seguidores fanáticos que apoyen incondicionalmente las iniciativas de los dirigentes o por el contrario tener una ciudadanía bien informada que puede con base en ello tomar las decisiones que corresponden en cada momento. En ocasiones se afirma que los caudillos y los gobernantes autoritarios, son los que prefieren grupos de seguidores acríticos, algo así como fanáticos; sin embargo, prefiero considerar que el que exista un grupo, más o menos numerosos de ‘fanáticos’ en una sociedad no se debe atribuir a uno u otro líder político y más bien debe ser una responsabilidad de todos de hacer esfuerzos por lograr incidir en la formación y los comportamientos de estos grupos sociales.

Considero sí que la gran mayoría, por no decir la totalidad del liderazgo político -sin diferencias de partidos o de orientación política- debería preocuparse en contar con una ciudadanía bien informada, que es distinto a una ciudadanía ‘adoctrinada’; una ciudadanía bien formada es aquella que recibe una formación básica en aspectos de lo que genéricamente podemos denominar ‘cultura democrática y derechos y deberes de los ciudadanos’, así como los mecanismos de que dispone la democracia para ejercer esos derechos. En esta debería jugar un papel fundamental, como política de todos los gobiernos, las Universidades públicas y privadas, así como la enseñanza secundaria. Distinto, aunque complementario a la tarea que deberían cumplir los distintos partidos y movimientos políticos en la formación de sus miembros, trátese de sus militantes o de simpatizantes de estos.

Por supuesto, es igualmente preocupante en una democracia que exista una franja amplia de ciudadanos que no se interesen por los problemas públicos y que en esa medida decidan marginarse de participar en los espacios de participación. Personalmente considero que no participar es una opción que tienen las personas y que no se puede ‘obligar a participar’, pero sí se deben diseñar estrategias de estimulación para la participación ciudadana, porque entre más ciudadanos tomen la decisión de participar, más se enriquece de opiniones las eventuales decisiones y es posible que la decisión final no sólo sea la más conveniente sino la más legítima.