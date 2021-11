Adopciones transraciales

Me escribe una lectora:

“Vivo en Alabama, donde se ha vuelto bastante común que las familias blancas adopten a niños negros. Pienso que muchos de ellos creen que esta acción los absuelve de cualquier acusación de racismo. Personalmente (yo soy negra), no estoy de acuerdo y creo que tienen la obligación de involucrarse en desmantelar los sistemas y prácticas racistas en nombre de sus hijos, en lugar de simplemente asimilar al niño en sus familias y círculos sociales”.

“El problema es que una madre a quien conozco a través de las actividades de mi comunidad ha impulsado la amistad entre su hija y la mía, de 9 años. Pero, por lo que he visto en las redes sociales, ella es partidaria de Trump, tiene puntos de vista antiinmigrantes y un cierto enfoque hacia la violencia policial. Normalmente no dejaría a mi hija al cuidado de adultos con estos valores. Pero ¿tengo la obligación de acercarme a la familia por el bien dela niña?”.

Lo que me cuenta me ha hecho recordar una historia reciente: un amigo envió a su joven hija negra a una actividad de la iglesia durante la noche donde el pastor conservador blanco decidió compartir sus puntos de vista sobre varios temas no religiosos con los niños. Llegó a casa repitiendo puntos sobre lo malas, aterradoras y criminales que eran las protestas de Black Lives Matter, habiendo acogido completamente estas ideas después de solo un fin de semana por fuera. Estoy segura de que estos comentarios (y cualquier otra cosa que escuchó) afectaron la forma en que piensa sobre sí misma, las personas que se parecen a ella y su lugar en este país. No quiero que su hija tenga una experiencia similar y estoy segura de que usted tampoco.

No tiene la obligación de enviarla a que se exponga a las opiniones políticas nocivas de personas de cualquier origen racial, y no debería hacerlo.

Hablé sobre su pregunta con Gina Miranda Samuels, profesora asociada de la Universidad de Chicago que estudia la pertenencia, la identidad y el parentesco entre los niños adoptados. Me dijo que los niños negros adoptados por familias que no son negras pueden tener dificultades cuando sus padres asumen un enfoque de crianza “daltónico”.

Es como decidir que una escuela es “buena” basándose únicamente en lo académico, sin considerar las experiencias negativas que podría conllevar ser uno de los pocos niños negros allí.

También hay, dijo, padres que entienden que ser negro significa algo, pero piensan que reconocer esto comienza y termina con dominar el cuidado del cabello negro y proporcionar algunas muñecas negras o libros con personajes negros. Lo que los niños negros adoptados transracialmente necesitan de verdad, dijo, son “experiencias reales con un grupo de personas negras que se preocupen por ellos y les den algo de confianza”. Para un niño que no ha tenido estas experiencias, “el solo hecho de tener un amigo que también sea negro podría ser realmente poderoso”.

Su hija podría (digo “podría” porque la identidad racial compartida no es suficiente para sostener una amistad) desempeñar ese papel. Usted decidirá cómo organizar las cosas para que todas las citas de juego tengan lugar en su casa o en algún lugar donde ambos padres puedan estar presentes, como un parque.

Pero repita después de mí: no dejaré que esta niña tenga la menor idea de mis sentimientos acerca de su familia o cómo la están criando.

La Dra. Samuels me dijo que en conversaciones con personas que fueron adoptadas transracialmente, a menudo escucha que “sientes que, de niño, soportas el peso de la opinión de todos sobre tu familia, aunque no fue tu elección”. Entonces, escuchar que la cosmovisión y los puntos de vista políticos de su madre son incorrectos sería realmente confuso para la niña, y probablemente desharía cualquiera de los beneficios que obtiene al tener personas negras en su vida. Así que recuerde que no está allí para educarla o desintoxicarla. Simplemente bríndele la experiencia de no ser la única persona negra alrededor y ofrézcale, a través de sus acciones, no de sus palabras, un ejemplo que pueda contrarrestar el mensaje que haya recibido sobre las personas negras.

Por incómoda que sea la situación, creo que se alegrará de haberlo hecho