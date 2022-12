Este año visité un lugar donde me encontré con una bella oración al viajero. No sé quien la escribió, pero me gustó bastante y me puso a pensar en las conexiones que hacemos al viajar, por turismo o para vivir en otro lugar. Al final de la oración dice algo así: “el viaje debe inspirarnos para hacer el bien en el mundo, nos debe permitir reparar cualquier quiebre que encontremos en el camino para poder volver a casa en paz”.

Esto me invitó a pensar en el profundo respeto que debemos tener cuando visitamos o habitamos otros lugares, en la manera como debemos disponernos desde un sentido profundo de admiración y apertura a estas nuevas culturas y sus valores, además de la gratitud por acogernos. Me es inevitable así, pensar en nuestra propia ciudad, esta Medellín que cada año recibe más extranjeros, sean turistas o nuevos habitantes.

Veo como el aumento de turismo también es proporcional al aumento de experiencias e iniciativas que conectan a estos viajeros con acciones que generan valor para los locales y que además son experiencias que proponen una mirada extraordinaria de lo que somos como país y como ciudad. Desde la conexión con la naturaleza, los recorridos por nuestra ciudad y su desarrollo urbano, nuestras propuestas y agenda cultural, entre otros. Esto me da gusto porque veo que también, sumado al contexto global, hace de Medellín un atractivo para permanecer y generar nuevos negocios. Podemos aprovechar el momento para crear una nueva comprensión para crear empleo, aprendizaje colectivo y una consciencia común entre extranjeros y locales sobre lo que podemos resolver en la ciudad y las oportunidades que nos brinda.

Unido a la llegada de grandes empresas que al instalarse han podido sumarse a nuestro tejido empresarial, reconozco cómo cada vez en escenarios de construcción con emprendedores, empiezan a llegar extranjeros, que ahora son locales porque han tomado decisiones de crear sus empresas y negocios en Medellín. Con o sin socios locales, ven a Medellín como un mundo lleno de posibilidades.

Estamos así ante una oportunidad única de vislumbrar como la migración puede ser una fuerza adicional, generadora de valor, que traiga nuevos conocimientos para integrarse con lo local. Tantos nómadas digitales, emprendedores de todo el planeta y expertos en sus temas, serán una fuerza a nuestro favor, como lo han sido en otros lugares. Freddy Vega co-fundador de Platzi, nos compartía hace unos días, sobre cómo con el talento global que está llegando a Medellín y sus nuevas formas de trabajar, nos puede enseñar bastante sobre la creación de empresas escalables basadas en el conocimiento como palanca para el desarrollo.

Así pues, maravilloso que los nuevos visitantes pueden abrir sus talentos a estas dimensiones, vivir al son de a donde fueres haz lo que vieres y conectarse con las oportunidades de generación de valor, de trabajo y de fortaleza empresarial que siempre ha caracterizado nuestra ciudad.