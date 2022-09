Cumplo 40 años. Mi papa siempre nos obligó a hacer análisis de cómo hemos vivido la vida y cómo pretendemos vivirla. Decidí compartir 40 pensamientos que tienen en cuenta lo aprendido y lo que pretendo aprender en la próxima década.

Soy una mujer casada, mamá de tres hijos y un perro, con un trabajo de tiempo completo y un problema de exceso de roles. Empzo:

1. No me arrepiento de ninguna renuncia hecha para estar aquí, en este momento, con esta realidad; 2. La felicidad es un compromiso con uno mismo, diario, con sacrificios y negociaciones; 3. No ha existido momento donde se justifique comprometer principios y valores; 4. He sido y seré agradecida con el mérito ajeno en el éxito propio; 5. Las amigas son el mango bajito de la felicidad; 6. Los amigos son lealtad, transparencia y cordura; 7. La pareja es con quien aprender, enseñar, construir y sentir; 8. Los hijos, los grandes inspiradores y la fuente de mi energía vital; 9. Mi carrera ha sido apasionante, estresante, con propósito y con impacto. Recomiendo una aproximación emocional a lo que se escoja como trabajo.

10. No he sido buena poniendo límites, sobre todo en lo profesional; 11. Quise abarcar mucho a veces, no me enfoqué lo suficiente y me frustré; 12. Madrugué demasiado y consideré que quien no lo hacía era un vago; 13. Llego a los 40 con un pensamiento distinto y un mayor compromiso con la buena vida; 14. Juzgué demasiado; 15. Juzgar, además de lo evidentemente malo, me quitó capacidad de sorprenderme; 16. No lo hago más.

17. Quise ser la mamá perfecta, como todas, pero no solo es imposible, es ineficiente; 18. Mi meta será ser la mamá que soy, sin culpa; 19. Nunca subestimé la potencia del ejemplo; 20. Planeé, manifesté, organicé mi futuro y metas con rigurosidad; 21. Ahora que las metas están cumplidas y los sueños conseguidos, planearé menos. Me gané el ficho.

22. Seré menos controladora; 23. Disfrutaré la presencia del presente; 24. Seguiré siendo imprudente; 25. Seguiré siendo intensa; 26. Buscaré cada vez más diversidad en mi entorno; 27. Cada vez siento más fascinación por aprender que por lo aprendido; 28. Diré lo que necesito, con claridad y sin culpa.

29. No solo reconocer los errores, ser vocal con ellos ayuda a otros a no cometerlos y humaniza al líder; 30. El privilegio es sinónimo de compromiso; 31. No saber algo no es debilidad; 32. Aparentar saber algo sí lo es; 33. El debate debería enriquecer las relaciones, no destruirlas; 34. El multitastking no existe, revelación revolucionaria; 35. La mente y el espíritu deben cuidarse con esmero; 36. El estrés, en el mundo moderno, solo deja enfermedades autoinmunes; 37. El liderazgo sin vulnerabilidad no existe. El liderazgo sin humanidad, tampoco; 38. Una comunidad es necesaria para crear y crecer.

39. Como mujer trabajadora, me he sentido en deuda con mi entorno toda la vida. 40. Hoy, a punto de cumplir 40, declaro saldada la deuda con expectativas propias y ajenas