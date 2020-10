“¿Qué me queda por ganar? No lo sé, pero la ilusión siempre es seguir adelante, si uno no tiene ilusión por hacer lo que hace, es momento de dedicarse a otra cosa”.

RAFAEL NADAL

En declaraciones tras ganar por décima tercera vez el Roland Garros de París, lo cual lo ubica como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.