“Me han dado golpes, me han metido preso y me preguntan por qué pongo una canción... Ellos me podrán reprimir con golpes, pero yo los voy a reprimir con mi arte libre”.

MAYKEL OSORBO

Rapero cubano, a quien la semana pasada, en un hecho emblemático, una multitud liberó de la policía de la dictadura que lo iba a detener de nuevo como retaliación por ser uno de los intérpretes de la canción “Patria y Vida”, que tiene furioso al castrismo. (Declaraciones a BBC Mundo).