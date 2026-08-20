“El terremoto puso a prueba al sistema eléctrico; El Niño será el próximo gran desafío”: gerente de XM

El sismo del pasado 10 de agosto puso a prueba la capacidad de respuesta y la resiliencia del sistema eléctrico colombiano. La desconexión abrupta de cerca de 18% de la demanda provocó un fuerte desbalance que, según Juan Carlos Morales, gerente de XM, pudo haber derivado en un apagón nacional. El episodio también dejó importantes lecciones sobre los desafíos que enfrenta Colombia en materia energética. En entrevista con EL COLOMBIANO, Morales explicó cómo se logró estabilizar el sistema y recuperar la mayor parte de la demanda tras el terremoto. Puede leer: “Estuvimos muy cerca de que el terremoto provocara un apagón nacional”: gerente de XM Además, advirtió sobre los retos que se vienen: un fenómeno de El Niño fuerte, que exigiría llevar al máximo la generación térmica, así como las restricciones que persisten en la infraestructura de transmisión.

¿Qué pasó con el sistema eléctrico en el terremoto?

“Indudablemente se afectó infraestructura a nivel de los sistemas de distribución local. Eso llevó a que gran parte de la demanda se desconectara de forma natural. Sin embargo, también algunos equipos de conexión al Sistema de Transmisión Nacional se desconectaron a raíz de las protecciones que tienen para protegerse frente a ese tipo de situaciones. Esto llevó a que se desconectara el 18% de toda la demanda del Sistema Interconectado Nacional (SIN). En términos generales, eso significó que, de forma abrupta, salió una gran cantidad de demanda del sistema, lo que provocó un incremento de la frecuencia en el SIN. Es como si tuviéramos más generación: cae la carga y se produce un desbalance. Esta situación generó de inmediato eventos que debían ser atendidos y controlados de forma directa y rápida, pues podían provocar sobrefrecuencia, problemas de tensión y sobretensiones en todo el sistema. Relacionado: XM advierte riesgo de escasez de energía y pide elevar al máximo la generación térmica por El Niño

¿Cómo actuaron para evitar un apagón tras el sismo?

“Lo que se hizo de forma inmediata en el centro de control fue atender esa situación, con el objeto de, primero, balancear el sistema y, luego, recuperar toda la demanda que hubiera salido del Sistema Interconectado Nacional. Para ello, lo que hicimos fue una coordinación con todos los operadores, con el objeto de recuperar la demanda lo antes posible. Sin embargo, había algunos operadores que, debido al evento en particular, quedaron desconectados de todo el Sistema Interconectado Nacional. No tenían energía ni medios de comunicación para poder establecer contacto con ellos. Eso llevó casi que a una tarea titánica para poderlos encontrar y resolver la situación en ese momento. Hoy tenemos prácticamente toda la demanda recuperada, excepto algunos circuitos que están por fuera por razones obvias. Lo que se muestra aquí es la condición de resiliencia del Sistema Interconectado Nacional, la capacidad de restablecer el servicio y, sobre todo, la atención rápida para mantener el sistema operando, porque para nosotros era fundamental.

¿Qué lecciones deja este episodio sobre la preparación del sistema eléctrico colombiano para responder ante futuros eventos sísmicos?

“Yo no me detendría solamente en los sismos. Más allá de este tipo de eventos, desde el punto de vista de la resiliencia, el asunto es qué tan capaz es el sistema de sobrellevar y recuperarse de determinadas situaciones. Vea aquí: Gobierno y empresas de servicios públicos activan cinco mesas para enfrentar retos de energía y gas en Colombia Lo que muestra este episodio, específicamente, es que contamos con protecciones a nivel del Sistema Interconectado Nacional que permiten sobrellevar eventos como este. Ahora, ¿qué tan preparado está el sistema frente a otro tipo de eventos? Existen condiciones en las que podría verse expuesto a situaciones de mayor riesgo. Sin embargo, lo ocurrido demuestra que el sistema tiene una gran capacidad para absorber, al menos, este tipo de eventos en particular.

Sobre el fenómeno de El Niño, ¿qué tan preparada está Colombia para evitar un apagón y satisfacer el aumento de la demanda de energía?

“En este momento hay una probabilidad de más del 90% de que tengamos una condición de El Niño fuerte en Colombia. Cuando se tiene eso, lo que sí hay claridad es que existe una posibilidad de un evento que tenga un gran impacto, especialmente en cuanto a temperaturas y a afectación de los aportes al sistema eléctrico colombiano, donde la matriz está fundamentada en energía hidráulica. Indudablemente, el hecho de que suba la temperatura y suba la demanda, y se nos caigan los aportes, va a llevar a una condición de estrechez y de estrés completo en el Sistema Interconectado Nacional. Esto va a requerir trabajar de forma muy estrecha con toda la cadena de valor y de producción de todo el sector, con el objeto de tener la mejor condición y la forma más eficiente de operar.

¿Y qué se puede hacer si esta situación se da?

“Podríamos necesitar, por ejemplo, el parque térmico operando full, al menos durante más de cinco meses consecutivos, situación que no ha pasado en la historia. Podemos estar frente a uno de los eventos que podría llevar a un mayor estrés en toda la historia del SIN. Eso va a requerir que todas las instituciones funcionen y operen de forma coordinada. Segundo, usar todos los recursos de forma óptima. Tercero, va a requerir nuevas reglas y pensar en soluciones diferentes, con el objeto de anticipar esos riesgos e, indudablemente, mitigarlos”.

¿Hace algún llamado especial al Gobierno?

“Hay un llamado especial que, de hecho, ya se viene trabajando. El Ministerio de Minas y Energía está trabajando en eso, al igual que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Más noticias: Colectora se aplaza hasta 2027: así va la línea que transportará la energía limpia de La Guajira Se requiere que el sector gas también funcione, al igual que el de líquidos, porque va a requerir toda la generación con líquidos y carbón, y que se maneje de la mejor forma todo el sector y la parte hidráulica del sistema. También se requiere que la demanda responda, porque es un actor importante y, en lo posible, haya uso racional de energía, con el objeto de que esa variable también baje”.

Hace tiempo se viene advirtiendo sobre el agotamiento de las redes de transmisión. ¿Cómo evalúa XM el estado actual de la infraestructura eléctrica del país y qué tan preocupante es esta situación?

“Particularmente, en la región Caribe ya tenemos una situación de sobrecarga en el Sistema Interconectado Nacional. Esto se observa en zonas como Valledupar, Chinú y Magdalena, donde actualmente ya tenemos racionamientos debido a condiciones de sobrecarga de algunos equipos. ¿Qué significa esto? Que, cuando aumenta la temperatura, también crece la demanda, especialmente porque está conformada, en buena medida, por usuarios residenciales que incrementan su consumo ante las altas temperaturas. Esto ha llevado a implementar racionamientos controlados en algunas zonas del sistema eléctrico colombiano, con el objetivo de evitar que los equipos operen por encima de su capacidad y prevenir fallas mayores en el Sistema Interconectado Nacional. Ahora bien, lo que muy probablemente va a ocurrir es que las temperaturas seguirán aumentando. En la medida en que El Niño se consolide —y ya estamos viendo señales de ello—, las temperaturas tenderán a subir y este tipo de situaciones podrían presentarse con mayor frecuencia. Es un problema que ya está ocurriendo y que evidencia las restricciones de infraestructura que enfrenta el sistema. También se presenta en otras regiones del país, como el Nordeste, la zona Oriental y el norte de Bogotá, debido al retraso de proyectos que están afectando la operación del SIN.”

Ustedes han planteado la necesidad de llevar al máximo la generación térmica...

“En un fenómeno de El Niño, los aportes pueden ubicarse entre 40% y 50% de la media histórica. En ese escenario, será necesario recurrir a la generación térmica para preservar los embalses. Lea también: Hidrógeno no despega: 91% de grandes proyectos en Colombia siguen sin cierre financiero La situación actual muestra, además, la incertidumbre que existe. El viernes de la semana pasada teníamos aportes equivalentes al 58% de la media histórica y hoy están en 68%. En un solo fin de semana aumentaron 10 puntos porcentuales, lo que permitió elevar cerca de 2% el nivel útil de los embalses del Sistema Interconectado Nacional. Eso demuestra que existe una alta incertidumbre sobre el comportamiento de los aportes en los próximos meses. Cuando hay incertidumbre, lo responsable es tomar medidas preventivas, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Por eso estamos pidiendo aumentar la generación térmica. En la medida en que podamos conservar los embalses y llevarlos a un nivel suficientemente confiable antes del verano, tendremos la energía necesaria para afrontar el periodo seco y controlar el desembalsamiento durante esos meses”.

También están pidiendo revisar las exportaciones de energía a Ecuador...