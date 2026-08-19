XM advierte riesgo de escasez de energía y pide elevar al máximo la generación térmica por El Niño

El sistema eléctrico colombiano enfrenta un escenario de alta presión ante la posibilidad de que el país atraviese un fenómeno de El Niño muy fuerte en los próximos meses. XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), advirtió que existe una alta probabilidad de que entre octubre y diciembre se registre un evento de gran intensidad, acompañado de anomalías climáticas que no se habrían observado en más de 76 años.
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A este panorama se suman el deterioro de las condiciones hidrológicas, el riesgo de que varios embalses del SIN se ubiquen por debajo de sus mínimos históricos y una demanda de electricidad que registra máximos desde mayo.
Bajo determinados escenarios de hidrología deficitaria, los modelos de XM muestran que el sistema podría no alcanzar los índices de confiabilidad necesarios para atender la demanda nacional.