XM advierte riesgo de escasez de energía y pide elevar al máximo la generación térmica por El Niño

El sistema eléctrico colombiano enfrenta un escenario de alta presión ante la posibilidad de que el país atraviese un fenómeno de El Niño muy fuerte en los próximos meses. XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), advirtió que existe una alta probabilidad de que entre octubre y diciembre se registre un evento de gran intensidad, acompañado de anomalías climáticas que no se habrían observado en más de 76 años. Puede leer: Hay 95% de probabilidad de un fenómeno de El Niño “muy fuerte” entre octubre y diciembre A este panorama se suman el deterioro de las condiciones hidrológicas, el riesgo de que varios embalses del SIN se ubiquen por debajo de sus mínimos históricos y una demanda de electricidad que registra máximos desde mayo. Bajo determinados escenarios de hidrología deficitaria, los modelos de XM muestran que el sistema podría no alcanzar los índices de confiabilidad necesarios para atender la demanda nacional.

Sequía reduce los aportes hídricos a los embalses

Uno de los principales factores de preocupación es el comportamiento de los aportes hídricos o lluvias que alimentan los embalses del país. Entérese: Colombia registró el 5 de agosto su mayor pico de generación eléctrica diaria, ¿qué pasó? Según XM, durante junio, julio y agosto de 2026 los caudales se han mantenido por debajo de la media histórica durante tres meses consecutivos. Además, desde junio los aportes reales han sido inferiores a los registrados durante la crisis energética de 2015-2016, considerada una de las situaciones más críticas para el sistema. El embalse agregado del SIN también opera por debajo de su senda de referencia y las proyecciones de mediano plazo apuntan a que las reservas podrían descender hasta niveles mínimos históricos. XM advierte que, si la sequía se prolonga y afecta la denominada senda de invierno, podría resultar difícil recuperar las reservas hídricas. Por ello, recomienda gestionar los embalses para preservar el agua disponible y evitar vertimientos. Vea aquí: ¿Qué pasa con la famosa cascada del Salto del Buey? Su caudal disminuyó drásticamente El operador también pide mantener actualizado el inventario de las restricciones operativas de los embalses que se encuentran cerca de su mínimo útil y evaluar si técnicamente algunos pueden operar por debajo de sus mínimos históricos.

XM pide elevar la generación térmica

Ante la reducción de las reservas hídricas, XM considera fundamental aumentar la generación térmica en tiempo real. Para la semana en curso, correspondiente a agosto de 2026, el sistema requiere aproximadamente 95 GWh diarios de generación térmica. En escenarios de sequía extrema, esta necesidad podría aumentar a cerca de 100 GWh diarios durante periodos superiores a nueve meses. La recomendación es que las plantas alcancen su máxima disponibilidad durante las próximas semanas para compensar una menor generación hidráulica. Le puede interesar: Se armó tormenta perfecta contra el agro: dólar, costos, clima y terremoto presionan al sector Esta mayor producción térmica podría materializarse a través del mercado, mediante la activación del ESRD o mediante el establecimiento de una meta térmica.

Generadores deben garantizar sus Obligaciones de Energía Firme

XM también hizo énfasis en el cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme (OEF) por parte de los recursos de generación. El operador pide fortalecer las medidas que permitan garantizar la disponibilidad de las plantas, los combustibles y la infraestructura necesarios para cumplir esos compromisos. Esto incluye asegurar el suministro de gas, carbón y combustibles líquidos, así como identificar anticipadamente cualquier limitante que pueda reducir la capacidad de las centrales térmicas.

Plantas de emergencia y nuevos proyectos

Dentro de las medidas de corto plazo, XM recomienda agilizar la entrada de nuevos proyectos de generación cobijados por la Resolución Creg 114 de 2026. También plantea evaluar los puntos de conexión disponibles para determinar si pueden utilizarse para incorporar plantas de generación de emergencia al SIN. La medida busca ampliar rápidamente la capacidad disponible ante una eventual reducción de la generación hidráulica. Lea también: Así es el plan que tiene Guatapé para sobrevivir si el “Superniño” seca el embalse

XM pide reducir restricciones de generación

El operador identifica restricciones de la red que pueden impedir que parte de la generación disponible llegue efectivamente a los consumidores. Por ello, recomienda minimizar los llamados “atrapamientos” de generación, especialmente en plantas térmicas y solares, y gestionar de manera anticipada cualquier limitante que pueda afectar la disponibilidad de las centrales. También plantea coordinar los mantenimientos de los sistemas de transporte y de las plantas de generación para maximizar la disponibilidad de la infraestructura. En ese sentido, pide eliminar la simultaneidad de los trabajos de mantenimiento en las centrales de Chivor y Guavio, con el fin de evitar indisponibilidades coincidentes en activos relevantes del sistema.

Colombia deberá definir directrices sobre exportaciones de energía

La situación de escasez también llevó a XM a plantear la necesidad de establecer un direccionamiento sobre las exportaciones de energía. Si bien no propone una prohibición total e inmediata de las ventas al exterior, sí considera necesario definir reglas claras para estas operaciones cuando existan condiciones de escasez. El objetivo es priorizar la atención de la demanda nacional y preservar la confiabilidad del suministro interno.

Demanda eléctrica alcanza máximos históricos

A la presión sobre la oferta se suma el comportamiento del consumo. XM reporta que desde mayo de 2026 se han registrado valores máximos históricos en la demanda de energía eléctrica. Más noticias: Gobierno anuncia plan con tres proyectos para reducir el impacto del fenómeno de El Niño Por esta razón, el operador considera necesario implementar mecanismos efectivos de gestión de la demanda e intensificar las campañas de ahorro de energía. Una reducción del consumo permitiría disminuir la presión sobre el sistema durante el periodo de mayor riesgo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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