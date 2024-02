La fiesta de San Valentín es uno de los picos claves de la floricultura colombiana y para atender la demanda la planta de personal de Jardines de San Nicolás de 420 empleados debió ser reforzada con 103 trabajadores más, tarea que en el primer mes del año no fue fácil. Otro reto lo impuso el clima, pues la alta radiación y la escasez de lluvia sometió a estrés los sembrados.

En el top exportador

De acuerdo con los datos del Dane, entre enero y noviembre del año anterior las flores se posicionaron como el sexto producto de la canasta exportadora del país, totalizando US$1.917 millones, cifra levemente inferior a los US$1.922 millones reportados en los mismos meses de 2022.

Pero, este año arrancó con un factor en contra de los exportadores: la tasa de cambio del dólar a la baja. Y es que a comienzos de 2023 la cotización de la divisa estuvo en niveles de $4.900 y este año en $3.900.

El gremio de los exportadores de flores, Asocolflores, explicó que en el último año la tasa de cambio sufrió una revaluación significativa de alrededor del 20%.

El presidente de la agremiación, Augusto Solano, anotó que para los empresarios esta circunstancia es especialmente grave puesto que es un sector netamente exportador e intensivo en mano de obra formal.

“Esto hace que los productores enfrenten una disminución notable de sus ingresos y altos incrementos consecutivos de mano de obra, que representa más del 50% de sus costos operativos”, comentó el dirigente gremial.

Para Solano definir el nivel adecuado de la tasa de cambio para tener una economía dinámica no es fácil. Sin embargo, comentó que “una cifra competitiva, que en este momento podría ser de alrededor de $4.500 por dólar, no solo incentivaría las exportaciones, sino que es el arancel más efectivo a las importaciones de productos baratos que compiten con la producción nacional. Esto no requiere renegociación de acuerdos comerciales, ni acudir a engorrosas salvaguardas”.

Además, abogó porque no se reviva la pesadilla que vivieron los exportadores durante 10 años de revaluación entre el 2003 y 2013. “Como de costumbre, el sector floricultor hace todo lo posible para mejorar su productividad y eficiencia, pero una prolongada revaluación afectaría la viabilidad de muchas empresas exportadoras en muchos sectores”.