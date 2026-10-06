Colombia arranca octubre con TES al alza: tasas superan 13% y encarecen deuda del Gobierno

Uno de los temas de análisis recurrentes este año obedece al encarecimiento de la deuda para el Estado colombiano, incluso a los niveles de países como Brasil. Una situación que, por ahora, no ha mejorado con el nuevo Gobierno, ya que este mes, la tasa para TES a 10 años se trepó a más del 13%. Para contexto, los TES, o Títulos de Tesorería, son instrumentos de deuda que emite el Gobierno colombiano para obtener recursos de inversionistas y financiar parte de sus gastos y obligaciones. Cuando una persona, un banco, un fondo de pensiones o cualquier inversionista compra un TES, en la práctica le presta dinero al Estado. A cambio, la Nación se compromete a devolver el capital en una fecha determinada y pagar unos intereses. Entérese: Deuda del Gobierno llegó a $1.167 billones en junio: ya equivale al 60,5% del PIB Por eso, los TES hacen parte de la deuda pública de Colombia y son una referencia importante para las tasas de interés del mercado. El comienzo de octubre estuvo marcado por un nuevo incremento en el costo de estos títulos.

El TES a cinco años también superó el nivel del 13%.

Diego Montañez, analista senior de la Universidad Eafit, sostuvo que la tasa del TES con vencimiento en 2036 pasó en dos meses de 11,9% a 13,3%. Además, cerró septiembre en 13%, su nivel más alto desde mayo de 2026. En términos sencillos, esto significa que el mercado está cobrando más por prestarle dinero al Estado colombiano. El aumento de las tasas tiene un efecto directo sobre el costo de la deuda. Cuando el Gobierno debe emitir nuevos títulos o refinanciar obligaciones que llegan a vencimiento, tiene que hacerlo en condiciones más costosas. Montañez señaló que este comportamiento encarece tanto la emisión como la refinanciación de la deuda pública. El efecto también se observa más allá de los TES denominados en pesos. Las tasas de los bonos que Colombia coloca en dólares y euros también aumentaron y, de acuerdo con el seguimiento del analista, llegaron a sus niveles más altos desde mayo. El analista atribuye parte de este movimiento al contexto internacional, aunque advierte que Colombia ya llegaba a este escenario con un nivel elevado de riesgo.

En ese contexto, el EMBI, indicador que mide la prima que los mercados exigen para prestarle recursos a un país frente a una referencia considerada de bajo riesgo, también continuó al alza.

¿Qué está pasando con los TES indexados a la inflación?

El encarecimiento del financiamiento del Gobierno también alcanza a los títulos indexados a la inflación, conocidos como TES UVR. La tasa real de los TES UVR a diez años llegó a 6,89%, frente a cerca de 5,93% registrada hace menos de dos meses, según los datos suministrados. Le puede gustar: Gobierno De la Espriella alarga el plazo de deuda por $19,8 billones: pagos irían hasta 2062 Además, de acuerdo con cifras de Corficolombiana citadas por Montañez, durante septiembre también aumentaron las tasas de los TES en UVR. El título a cinco años llegó a 6,27%, mientras que el de diez años alcanzó 6,30%. Estos movimientos muestran que el aumento del costo de financiamiento no se concentra únicamente en los TES tradicionales en pesos, sino que también alcanza los títulos cuya rentabilidad está vinculada a la inflación.

Reorganización de la deuda

En los primeros días de octubre, el Ministerio de Hacienda realizó un canje de TES por $19,8 billones como parte de su estrategia para reperfilar la deuda pública. El objetivo de este tipo de operación es modificar los plazos de pago de las obligaciones de la Nación y reorganizar el calendario de vencimientos.

La transacción retiró títulos que representaban amortizaciones por $2,4 billones en 2026 y otros $17,4 billones en 2027. A cambio, el Gobierno entregó TES con vencimientos que van desde 2027 hasta 2062. El costo de la operación fue de $536.000 millones, equivalente al 2,7% del monto total intercambiado. El canje tuvo un tramo competitivo en el que los inversionistas presentaron ofertas por $14,7 billones. De ese monto, se adjudicaron $11,3 billones, con una aceptación del 77%. Por su parte, el tramo no competitivo alcanzó $8,5 billones y se realizó bajo las mismas condiciones financieras. En este componente, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional presentó ofertas por $5,6 billones. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Así, mientras el Gobierno busca reorganizar los vencimientos de sus obligaciones mediante operaciones de canje, el mercado continúa reflejando un mayor costo para financiar la deuda colombiana, con los TES de cinco y diez años por encima del 13%. Consulte: Fondo Monetario Internacional volverá a usar datos oficiales de Venezuela tras 22 años

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