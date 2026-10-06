Colombia arranca octubre con TES al alza: tasas superan 13% y encarecen deuda del Gobierno

Uno de los temas de análisis recurrentes este año obedece al encarecimiento de la deuda para el Estado colombiano, incluso a los niveles de países como Brasil. Una situación que, por ahora, no ha mejorado con el nuevo Gobierno, ya que este mes, la tasa para TES a 10 años se trepó a más del 13%.
Para contexto, los TES, o Títulos de Tesorería, son instrumentos de deuda que emite el Gobierno colombiano para obtener recursos de inversionistas y financiar parte de sus gastos y obligaciones.
Cuando una persona, un banco, un fondo de pensiones o cualquier inversionista compra un TES, en la práctica le presta dinero al Estado. A cambio, la Nación se compromete a devolver el capital en una fecha determinada y pagar unos intereses.
Entérese: Deuda del Gobierno llegó a $1.167 billones en junio: ya equivale al 60,5% del PIB
Por eso, los TES hacen parte de la deuda pública de Colombia y son una referencia importante para las tasas de interés del mercado.
El comienzo de octubre estuvo marcado por un nuevo incremento en el costo de estos títulos.