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“Estuvimos muy cerca de que el terremoto provocara un apagón nacional”: gerente de XM

El gerente (e) de XM, Juan Carlos Morales, afirmó que el terremoto del pasado 10 de agosto estuvo cerca de provocar un apagón en el país, tras desconectarse el 18% de la demanda eléctrica. Los operadores fueron clave para mantener la coordinación y recuperar progresivamente el servicio.

  • El terremoto provocó una reducción de 18% en la demanda de energía eléctrica del país. Foto: Manuel Saldarriaga y Esneyder Gutiérrez
    El terremoto provocó una reducción de 18% en la demanda de energía eléctrica del país. Foto: Manuel Saldarriaga y Esneyder Gutiérrez
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

19 de agosto de 2026
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El fuerte terremoto registrado el lunes 10 de agosto en Colombia puso al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en una situación crítica y lo llevó a estar cerca de un apagón general, según explicó Juan Carlos Morales, gerente general encargado de XM, durante el Octavo Foro XM realizado en Cartagena.

El sismo provocó una reducción de 18% en la demanda de energía eléctrica del país, asociada principalmente a demanda no atendida en varios departamentos. Entre las zonas más afectadas estuvieron Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda.

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Sin embargo, la magnitud del impacto sobre el sistema fue aún mayor de lo que refleja la cifra de demanda no atendida. “Cuando se desconecta casi el 20% de toda la demanda, eso significa más o menos hasta la tercera etapa de nuestro Sistema Interconectado Nacional. Ese es un riesgo bastante importante. Eso muestra la magnitud del evento que sufrimos en Colombia”, explicó Morales.

El gerente de XM señaló que el sistema estuvo muy cerca de que el evento derivara en un apagón nacional, debido a las condiciones que se presentaron inmediatamente después del movimiento telúrico.

“Realmente estuvimos muy cerca de que el colapso derivara en un apagón total del Sistema Interconectado Nacional”, afirmó.

Según explicó, la situación estuvo relacionada con una condición de sobreaceleración del sistema y con el crecimiento de la sobretensión que se produjo en ese momento.

Estos fenómenos generaron una reacción directa sobre el Sistema Interconectado Nacional y aumentaron el riesgo de que el evento terminara afectando de manera generalizada el suministro de electricidad.

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Operadores de XM trabajaron para evitar el colapso del sistema

Ante la emergencia, uno de los elementos determinantes fue el trabajo realizado desde la sala de operación del sistema. Los operadores de XM tuvieron que actuar mientras distintas zonas enfrentaban interrupciones y dificultades de comunicación.

El gerente destacó especialmente el esfuerzo de los operadores para mantener la coordinación durante el evento y recuperar progresivamente el Sistema Interconectado Nacional.

“Estuve ahí en la sala con los operadores. Era el esfuerzo de cada uno tratando de comunicarse con otros operadores en Colombia”, comentó Morales.

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Una de las principales dificultades fue precisamente la comunicación con algunos operadores regionales, debido a que las afectaciones ocasionadas por el terremoto también comprometieron los medios disponibles para mantener el contacto con el Centro Nacional.

“No tenían ningún medio de comunicación con el cual pudieran conectarse con el Centro Nacional”, señaló el gerente.

Transición energética obliga a modernizar la red eléctrica

El sistema eléctrico colombiano también enfrenta el reto de adaptarse al rápido crecimiento de las fuentes renovables. Actualmente, el país supera los 3,5 gigavatios (GW) de capacidad instalada en estas tecnologías, que ya han llegado a representar más de 30% de la demanda nacional.

De acuerdo con Morales, este cambio está modificando la manera en que se opera la red. Mientras los sistemas tradicionales funcionaban principalmente con generadores síncronos, las nuevas plantas renovables utilizan inversores y electrónica de potencia, lo que implica comportamientos diferentes frente a las condiciones del sistema.

Esta transformación, señaló, no solo demanda inversiones en infraestructura y actualización de equipos, sino también una mayor preparación del personal técnico encargado de operar el sistema eléctrico.

El experto además llamó la atención sobre un desafío asociado con la creciente automatización. La dependencia de herramientas tecnológicas puede llevar a que algunos profesionales pierdan conocimientos fundamentales para comprender y responder ante situaciones complejas de operación.

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