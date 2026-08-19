Tecnoquímicas destina $50.000 millones y acompañará la recuperación de afectados por el sismo

El Grupo Tecnoquímicas (TQ) anunció que destinará $50.000 millones para apoyar la respuesta y recuperación de Colombia tras el terremoto del 10 de agosto.
El anuncio fue realizado por Francisco José Barberi, presidente del Grupo TQ, quien explicó que los recursos tendrán dos grandes frentes de acción: atender las necesidades de los colaboradores afectados y sus familias, y respaldar la rehabilitación de instituciones educativas y de salud en las zonas golpeadas por el desastre.
La decisión se tomó después de un primer censo interno realizado por la compañía para conocer el impacto del terremoto entre sus trabajadores.
En su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció: “Mi profundo agradecimiento a estas empresas por este aporte fundamental. En medio de tanto dolor, esta tragedia también ha mostrado la mejor cara de nuestros empresarios y del pueblo colombiano: la solidaridad patriótica”.