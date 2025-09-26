Tecnología para agentes: un modelo que cerrará 400 negocios en un año

Hace un año, Tu360Inmobiliario y la proptech mexicana Pulppo sellaron una alianza que ha logrado vincular a 250 agentes inmobiliarios independientes, cerrar cerca de 400 negocios y tener un portafolio superior a los 5.000 inmuebles usados en Medellín y Bogotá.

Según Juliana Bustamante, gerente general de Tu360Inmobiliario en colaboración con Pulppo, esta alianza nació para ofrecer una solución que transforme el ecosistema inmobiliario del país, al brindar herramientas tecnológicas al servicio de los agentes que trabajan en la compra y venta de inmuebles usados: “Necesitábamos una solución muy potente, que garantizara una tecnología diseñada desde adentro. No una tecnología adaptada al mundo inmobiliario, sino creada para el mundo inmobiliario, y eso fue lo que encontramos con Pulppo como aliado”.

Bogotá y Medellín son las dos ciudades con mayor oferta de vivienda usada en el país. De acuerdo con información del gremio inmobiliario La Lonja, solo entre enero y agosto de este año, en los estratos 4, 5 y 6 del Valle de Aburrá las ventas de vivienda usada se incrementaron 36%. El Poblado, Belén y Laureles son los sectores con mayor auge. Lo anterior evidencia el crecimiento del mercado de vivienda usada en Medellín, en gran parte, impulsado por el fenómeno de la gentrificación y los nómadas digitales que ha incentivado a los locales y a los mismos extranjeros a invertir en vivienda; además de la reducción en las tasas de interés de los créditos hipotecarios, y el menor crecimiento de la inflación durante este año.

Según la encuesta Global de Tecnología Inmobiliaria 2023 de JLL, el 80% de las empresas del sector inmobiliario están aumentando su presupuesto en tecnología, lo que ha permitido que cerca del 29% total del capital captado por la industria tech en el país provenga de dicho sector.

En el caso de Tu360Inmobiliario en colaboración con Pulppo, el pilar que sustenta la inversión tecnológica es la comunidad de agentes, quienes son el punto de conexión entre compradores y vendedores. Para Bustamante, esto no solo beneficia a las familias que dependen de esta labor, sino que también apalanca el ecosistema inmobiliario. Además del portal propio, la propuesta incluye alianzas con otros portales líderes del sector, formación en Inteligencia Artificial y acompañamiento continuo.

La alianza, con el respaldo del grupo Cibest, también ofrece facilidades de financiación: el 80% de los negocios se concretaron con créditos hipotecarios. Para su segundo año, Tu360Inmobiliario en colaboración con Pulppo, planea expandirse al Caribe, acompañar a más agentes y generar nuevos beneficios a compradores y vendedores.

Para conocer más sobre esta solución digital, ingrese en este enlace.