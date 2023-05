Tome nota: así le cobran los bancos la tasa de interés de sus compras

Y es que muchas personas solo difieren el pago, pero no se preguntan cuántos intereses van a pagar y si estos pueden aumentar mensualmente, algo que es clave si se busca pagar solo lo necesario y dar buen uso a estas tarjetas.

Una nueva colección de tenis, ropa, electrodomésticos o incluso celulares son algunas de las compras que cientos de personas suelen diferir a cuotas con sus tarjetas de crédito. Si bien esto no es un error, los expertos tienen sus razones para advertir que estos plásticos son un medio de pago y no uno de financiamiento.

Con esto, las personas mes a mes estarían viendo un incremento en los intereses de su deuda, algo que no resulta beneficioso si tenían organizados sus pagos con la tasa pactada en un inicio.

Por otro lado, está Banco Popular, que, según indica Mónica Córdoba, gerente de productos de consumo y captación, tienen una “tasa que aplica que es la vigente del mes. Esta tasa se actualiza de forma mensual”, sin embargo, explica que esta medida se aplica porque “existe cambio en los costos internos y costos de los recursos, lo que hace que se deba ajustar la tasa a la que se presta el dinero”.

Muchas veces estas son condiciones que los bancos ponen en sus páginas fácilmente, pero que no se contemplan por afán o porque no se suele leer la “letra pequeña”, por lo que se aconseja revisar cada detalle para no llevarse incrementos, que puedan ser sorpresivos para el usuario.

Bancos que mantienen la tasa

Así como hay entidades que van variando las tasas de interés cada mes, hay otras que mantienen la del día de la compra de los usuarios.

Uno de ellos es Banco de Occidente. “Respetamos la tasa de interés vigente del día (mes) de la compra, de acuerdo con el plazo escogido por el cliente y los intereses se liquidan a la tasa del mes en que se realizó la compra”, explica Julio Ortiz, gerente de medios de pago y alianzas de Banco de Occidente.