Nada como ser ciclista para entender qué necesita el deportista que quiere montarse en el caballito de acero. Por eso Carlos Suárez sabía cuáles costuras tallaban, cuáles telas no dejaban respirar al cuerpo y cuáles, en cambio, permitían ganar más velocidad por livianas o resistir bajas temperaturas.

Fue así como hace 25 años saltó de las competencias en el equipo de Manzana Postobón, a creara su propia marca para hacer que su apellido estuviera en uniformes del mundo.

“Tuve una ventaja grande: conocía el mundo textil y conocía el mundo del ciclismo, viví lo que era una prenda mal hecha, entonces sabía cómo se tenía que hacer la confección para un ciclista. Ese entendimiento me dio un empujón fuerte, siempre con una visión de globalización”, contó el empresario.

Los productos marca Suárez Clothing se comercializan solos, se ha generado un voz a voz entre los ciclistas, pues su performance está basada en peso, comodidad, tecnología y aerodinámica. Posicionarse no fue fácil, pero hoy no solo es una de las marcas colombianas más reconocidas y utilizadas por ciclistas del país, sino que su planta sigue creciendo en Sabaneta, y ya son 220 personas las que cada día fabrican las prendas (90 más que en 2020).

Actualmente la empresa tiene una capacidad de fabricación de 45.000 a 50.000 prendas al mes, y podría ampliarse de ser necesario. Actualmente el 40% de su producción es exportada.

“Algo que tiene Suárez es que todos sus procesos son hechos en casa. Si yo me quiero globalizar, debo hacer las cosas bien hechas desde el principio y no puedo mandar a confeccionar a alguien que no sé si está pagando todas las prestaciones a sus empleados, por eso hacemos todo el proceso acá”, añadió Suárez.

Hoy la marca no solo se vende en Colombia, sino que ha logrado entrar a 26 mercados en todos los continentes y según calcula el fundador de la marca, el próximo año serán 30 los países que se vestirán de Suárez. Los próximos mercados a los que espera llegar Malasia y Japón, pero “vendrán más”, anticipó el empresario.

De acuerdo con Manuel Durán, director de Mercadeo de la empresa, “Colombia es un país que además de ser ciclista y textilero, es una ecuación que ha favorecido a la marca a nivel nacional e internacional”.

Actualmente fabricamos camisetas que pesan menos de 100 gramos y que se secan en menos de 15 minutos, así que están hechas para cualquier clima y exigencia.