Ola de startups de empresarios paisas atrajo inversión por US$157 millones en 2025

Medellín es vista ante los ojos del mundo como una de las ciudades más innovadoras de América Latina. Y por esa razón seduce a la chequera inversionista con diferentes proyectos, eventos que atraen inversión y empresarios que están levantando inversión para expandirse por el resto del mundo.
No es por nada que en mayo de este año, la capital antioqueña fue reconocida como el ecosistema de innovación más sólido de Latam, según el más reciente informe Colombia Tech Report (CTR), un resultado que evidencia la madurez institucional de la ciudad y el fortalecimiento de su estrategia de ciencia, tecnología e innovación durante los últimos años.
Una de las conclusiones de dicho informe es que la capital antioqueña se destaca como el mejor destino de América Latina para hacer negocios dentro del ecosistema de empresas de base tecnológica (startups), por encima de otras reconocidas capitales como México DF, Santiago de Chile y Buenos Aires (Argentina).
Solo para tener una idea de flujo de inversión que mueve la ciudad, pasó de recibir cerca de US$31 millones en 2024 a cerrar 2025 con US$157 millones, lo que representa un incremento anual de 406%, impulsada no solo por una auge del ecosistema startups, sino también de eventos como Startco y Conexión Summit que se realizan cada año en la ciudad para conectar a inversores con emprendedores.