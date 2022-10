El Ministerio de Transporte emitió una circular con la que cambia la manera de resolver los choques en los que no hay heridos, conocidos como los choques simples. La idea es que los protagonistas de la colisión recauden rápidamente las evidencias del siniestro y retiren los vehículos para no obstruir el tráfico. Las compañías de seguros deberán definir e informar las herramientas que permitan el recaudo ágil, oportuno y suficiente de las pruebas del evento. La circular también indica que, aunque los vehículos no estén asegurados, hay que retirarlos de la vía. Si uno de los involucrados no cuenta con un seguro, deberá recaudar el material y dirimir el conflicto en un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia.