no es nueva la suspensión de contratos

La suspensión de contratos E&P para el desarrollo de nuevos bloques petroleros no es noticia para el país. Durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, no se firmaron convenios nuevos entre 2011 y 2018, sin embargo, las circunstancias entre el gobierno de Gustavo Petro, y esa administración son diferentes. “Para efectos prácticos la situación es similar, pero con la diferencia que en el caso de Santos, no había señales de inestabilidad y desconfianza hacia los inversionistas, ni tuits con mensajes contradictorios generando zozobra en los mercados”, explico Vera. Así mismo, en el gobierno de Santos, el precio del barril referencia Brent en el mercado internacional llegó a estar por debajo de los US$20 (hoy US$93,42), lo que llevó a que muchas empresas petroleras en el país, como fue el caso de Ecopetrol, congelaran la actividad ya que los costos de operación decrecieron, y que afectó la entrega de bloques.