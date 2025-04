70% de ocupación y 3,3 millones de pasajeros: así moverá la caja Semana Santa

No solo es recogimiento espiritual. En Colombia, Semana Santa también se traduce en turismo desbordado, buses llenos, hoteles copados y un apetito voraz por el pescado. Un estudio reciente del centro económico Anif reveló que esta temporada no es solo una de las más sentidas del calendario religioso, sino también una de las más poderosas para reactivar la economía nacional. Así, mientras miles rezan, cientos también se mueven... y consumen.

Como lo resume Anif: “Semana Santa no solo es recogimiento espiritual: también es gasolina para una economía que busca moverse con fe”.

En medio del auge, muchos se preguntan: ¿qué pescado me alcanza sin afectar? Para eso, los datos del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa), que monitorea los precios en las principales plazas del país, revela que desde filetes de mojarra hasta pescado seco, pasando por tilapia entera o bagre, aún es posible encontrar precios que no espanten al consumidor promedio.

Fedeacua explicó que “en estas fechas se pueden llegar a vender entre 200 y 400 toneladas diarias de pescado”, lo que incluye desde los clásicos de criadero como la tilapia y la cachama, hasta camarón y salmón importado para quienes quieren algo más gourmet. Y ojo al dato: el consumo per cápita de pescado en Colombia ya ronda los 9,5 kilos al año, una cifra que viene subiendo, especialmente cuando llega la Semana Mayor.

Semana Santa no solo mueve creyentes, también mueve fronteras. Y este 2025, Colombia se prepara para recibir una oleada de viajeros que no conoce de rezos, pero sí de reservas. Según el Centro Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam) de Migración Colombia, entre el 11 y el 20 de abril se espera la llegada de 300.162 visitantes no residentes, una cifra que supera con creces las 275.787 entradas del mismo periodo del año pasado.

En total, Migración Colombia estima 612.575 flujos migratorios, entre colombianos y extranjeros que entrarán y saldrán del país durante la Semana Santa. Es un aumento del 7% frente a los 572.500 movimientos registrados en 2024.

Desde ProColombia advirtieron que estas cifras “refuerzan la importancia de un control migratorio ágil y seguro para garantizar una experiencia positiva tanto para los visitantes como para los ciudadanos”. Bogotá sigue siendo la gran protagonista. El 38% de los viajeros internacionales tiene intención de hospedarse en la capital, que se consolida como un destino clave, no solo por su oferta religiosa sino también por su vida cultural y gastronómica. Medellín (21%) y Cartagena (20%) completan el podio de las ciudades más deseadas. Más atrás vienen Cali (4%), Barranquilla (2%), San Andrés (2%) y una larga lista de destinos emergentes.