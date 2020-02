Se ampliaron los créditos de bajo monto en el país

Cambios al crédito

Con respecto al crédito, se afectó la reglamentación referente a los denominados de consumo de bajo monto. Recordemos que esta modalidad apunta a “personas naturales que no hayan accedido a ningún producto crediticio en el sistema financiero”, según indica el decreto.

A partir de este punto en específico se buscará que los bancos puedan ofrecer una propuesta más atractiva que los préstamos “gota a gota”.

Antes, los créditos de esta categoría podían ser de un monto de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (1,75 millones de pesos), tenían un plazo reglamentado en 36 meses y eran fijos.

El decreto expedido determina que ahora el cupo es el doble, es decir, de cuatro salarios mínimos (3,51 millones de pesos) y, en caso de que la Superintendencia Financiera lo dicte, puede llegar a ser de hasta ocho ( 7,02 millones de pesos).

“Ampliar el techo del crédito de consumo permitirá que más colombianos accedan al crédito. De esta manera se le dan soluciones a quienes todavía no ha podido acceder al financiamiento formal”, apuntó Freddy Castro, presidente de Banca de las Oportunidades.

Otra de las características que fueron modificadas es el hecho de que ahora estos pueden ser rotativos. Con esto, el saldo pendiente de cada préstamo se podría ir renovando en la misma medida en la que este vaya pagándose.

Por otra parte, previamente se establecía un plazo fijo de tres años para concluir con el pago de este tipo de crédito. Sin embargo, la disposición de ahora permite que sea cada entidad la que determine cuáles son los límites de tiempo que se van a manejar en esta modalidad.

¿Y en internet? No todas las plataformas de crédito por internet están bajo los créditos de bajo monto, sino de baja cuantía. La diferencia es que los de bajo monto tiene unos intereses más altos y que el cupo no era rotativo. “Las Fintech no nos pegábamos de créditos de bajo monto porque no dejaban que fuera un cupo rotativo, aún hay algunas ”, indicó Juan Saldarriaga, cofundador de Rapicredit.