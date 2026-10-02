“Ruta Milagro”: inicia la recuperación de 3.500 negocios afectados por el terremoto

El gobierno de Abelardo de la Espriella y Bavaria se unieron con un objetivo en común: dar inicio a la ‘Ruta Milagro’ y contribuir a la recuperación de 3.500 negocios afectados por el terremoto. La empresa de bebidas ya había anunciado una inversión de $12.000 millones para trabajar de manera articulada con iNNpulsa Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Las ayudas para los comercios se dividen en dos fases: 500 negocios recibirán intervenciones relacionadas con la infraestructura, mientras que 3.000 recibirán activos productivos para mejorar sus condiciones de operación y la presentación de sus establecimientos.
“Con ‘La Ruta Milagro por las Tiendas’ queremos acompañar a los comerciantes desde el primer día de la recuperación para que vuelvan a abrir sus puertas, recuperen sus ingresos y construyan negocios más fuertes y preparados para el futuro. Porque reconstruir una tienda es también ayudar a reconstruir el proyecto de vida de quienes están detrás de ella”, dijo Sergio Rincón, presidente de Bavaria.