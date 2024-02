Incluso, ese año logró capitalizarse US$32 millones en una ronda de inversión, dinero de compañías como Blue Like and Orange Sustainable Capital, Palm Drive Capital y Minerva Capital. En esa vigencia cerró con una facturación US$100 millones y anunció que su meta era convertirse en un unicornio (alcanzar una valoración de US$1.000 millones) y llegar a vender unos US$2.500 millones para 2030.

La foodtech RobinFood , que cuenta con presencia en Brasil y Colombia no ha sido ajena a la caída de la inversión en el universo tecnológico, en donde las compañías dependen en gran medida de ese capital para su funcionamiento. De hecho, la startup de comida reconoció que no pudo responder recientemente por una deuda que ya acumula 180 días de mora, un crédito inversionista con A2ceso, plataforma de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

El problema

¿Y qué fue lo que llevó a que RobinFood incumpliera?, el CEO de la startup argumentó que no contó con el suficiente flujo de capital para atender la obligación. “Muchas veces las compañías hacen préstamos y hay que restructurarlos porque no hay flujos de caja. En una deuda de 36 meses es probable que no se pueda pagar por cambios en el mercado”.

Añadió que hoy está al día con otros créditos vigentes que tiene con entidades financieras como Bancolombia, Davivienda y Bancoldex; entidades que sí le permitieron modificar el plazo en las obligaciones e, incluso, acceder a un tiempo de gracia.

No obstante, fue diferente con A2censo, pues explicó que las reglas en los pagos “están escritas en piedra” y no se pueden modificar y por eso se atrasó.

“Le dije a A2censo que no podíamos pagar en los próximos 18 meses, porque si lo hacíamos nos iba a tocar incumplir con el sueldo a los empleados y, de pasar eso, el negocio se nos acababa y así no íbamos a poder responder”, dijo.