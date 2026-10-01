Bancos y supermercados se alían para facilitar retiros y transacciones: ¿qué hay detrás de esto?

La próxima vez que una persona entre a un supermercado a retirar dinero, consignar efectivo o hacer una operación bancaria, es posible que ya no tenga que buscar una oficina ni un cajero automático. La transacción puede resolverse en la misma caja donde paga el mercado.
Detrás de esa escena hay un cambio en la manera como funciona el negocio financiero: los bancos están llevando parte de sus servicios a establecimientos comerciales que ya tienen presencia en barrios y municipios, mientras los supermercados encuentran en las operaciones bancarias una nueva forma de atraer clientes y diversificar sus ingresos.
Aunque Olímpica lleva más de 12 años como corresponsal bancario, la segunda mitad de 2026 marcó una aceleración de este modelo con acuerdos que involucraron a D1, Ísimo, OXXO y Farmatodo.
La secuencia comenzó en julio y, en apenas tres meses, sumó alianzas entre Grupo Aval y D1, Bancolombia e Ísimo, Nu y D1, Davivienda y Grupo Éxito, Davivienda y Olímpica, además de nuevos acuerdos de Nu con OXXO y Farmatodo.