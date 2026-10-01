Reforma pensional mejora el sistema, pero deja ajustes pendientes, dice Fedesarrollo

Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo, sostuvo que la reforma pensional representa una mejora frente al sistema que tenía Colombia, aunque consideró que todavía quedan cambios de fondo pendientes.

La economista, quien intervino en la Convención Internacional de Seguros de Fasecolda, señaló que el sistema anterior presentaba una cobertura limitada y fuertes subsidios, especialmente en el régimen de prima media administrado por Colpensiones. Según explicó, el sistema recoge aproximadamente al 40% de la población que en algún momento realiza un aporte para su pensión y termina pensionando a cerca de la mitad de quienes hacen una cotización. “Creo que la reforma pensional está pendiente todavía, pero solo para que veamos de dónde veníamos y veamos que lo que quedó es una cosa mejor que lo que teníamos”, afirmó Meléndez. En su concepto, este es uno de los aspectos en los que se puede reconocer un avance a la administración de Gustavo Petro. Uno de los principales cuestionamientos de Meléndez se concentra en los subsidios que históricamente ha entregado el régimen de prima media. Explicó que la garantía de una pensión equivalente al salario mínimo implica una transferencia importante de recursos públicos. Según sus cálculos, para una persona que logra pensionarse con una mesada equivalente a un salario mínimo, el Estado termina aportando un subsidio que puede ser cuatro veces superior al ahorro realizado por esa persona durante su vida laboral. El desequilibrio también se presenta en las pensiones más altas. Para una persona que se pensiona con una mesada de 10 salarios mínimos, Meléndez señaló que el aporte realizado por el Estado, financiado con los impuestos de todos los colombianos, puede ser equivalente al doble de lo que esa persona ahorró durante su vida.

Por esta razón, consideró que el sistema anterior terminaba destinando subsidios importantes a personas ubicadas en la parte alta de la distribución del ingreso, incluso dejando de lado a quienes reciben una pensión equivalente al salario mínimo. La discusión sobre los subsidios también ha estado relacionada con los límites establecidos en la reforma. Meléndez recordó que inicialmente se planteó que el componente de prima media llegara hasta 12,5 salarios mínimos, pero posteriormente el punto de corte quedó en 2,5 salarios mínimos. A su juicio, esto implica una reducción de los subsidios para las personas de mayores ingresos, precisamente en un contexto en el que quienes están en la parte alta de la distribución son los que tienen mayor probabilidad de pensionarse en Colombia.

Cambios para quienes no logran pensionarse

Otro de los cambios que destacó Meléndez está relacionado con las personas que terminan su vida laboral sin cumplir los requisitos para obtener una pensión. En el sistema anterior, cuando un afiliado no alcanzaba el tiempo de cotización exigido, recibía de vuelta el monto ahorrado, actualizado por inflación, pero sin intereses. La nueva legislación modifica este mecanismo y establece que, en esos casos, el monto acumulado debe ser devuelto con intereses.

La economista señaló que este cambio corrige una situación que implicaba un costo significativo para quienes no lograban pensionarse. Según explicó, bajo el esquema anterior, las personas que no conseguían pensionarse en el régimen de prima media terminaban asumiendo, en la práctica, un costo equivalente a aproximadamente 23% de su ahorro, debido a que la devolución no reconocía intereses. Meléndez también puso el foco en una de las principales dificultades del mercado laboral colombiano: la baja frecuencia con la que los trabajadores cotizan durante su vida laboral. La directora de Fedesarrollo presentó cálculos realizados años atrás a partir de información de la PILA para medir la denominada densidad de cotización, es decir, el porcentaje del tiempo durante el cual una persona realiza aportes al sistema desde que ingresa por primera vez. El promedio nacional, según esos cálculos, es de 42%. Esto significa que una persona no cotiza de manera continua durante toda su trayectoria laboral. Con una densidad de ese nivel, Meléndez señaló que la expectativa de que una persona pueda completar 25 años de cotización resulta poco realista. En la práctica, sostuvo, alguien que mantenga ese ritmo necesitaría más de 50 años para acumular el tiempo efectivo de aportes requerido. La situación, además, no es homogénea entre los trabajadores. La densidad de cotización disminuye a medida que baja el nivel de ingresos. Es decir, las personas con menores ingresos presentan una menor proporción de tiempo cotizado, lo que reduce sus posibilidades de alcanzar una pensión.

Los subsidios se concentran en los mayores ingresos

La estructura del sistema también genera una concentración de los pensionados en los segmentos de mayores ingresos, de acuerdo con los datos citados por Meléndez. Al revisar información de la encuesta de hogares entre 2020 y 2025, la directora de Fedesarrollo señaló que los pensionados se concentran en la parte alta de la distribución del ingreso. Esto significa que tanto los pensionados como una parte importante de los recursos destinados a subsidiar las pensiones terminan concentrándose en los segmentos de mayores ingresos. Meléndez utilizó esta situación para describir las características del sistema que existía antes de la reforma y las dificultades que todavía persisten. También hizo referencia al caso de quienes reciben una mesada pensional, aunque señaló que muchas personas llegan a la vejez sin acceder a ese ingreso, incluso cuando el monto que podrían recibir sea reducido frente a sus necesidades. Para Meléndez, la reforma constituye un avance frente a algunas de las deficiencias del sistema anterior, pero no resuelve todos los problemas estructurales. Su principal argumento es que la legislación no modificó los parámetros fundamentales del régimen pensional. Entre ellos mencionó la edad de pensión, la tasa de reemplazo y el tiempo requerido para pensionarse.

La tasa de reemplazo corresponde a la proporción entre el ingreso que recibe una persona como pensión y el ingreso que tenía durante su etapa laboral. Para Meléndez, Colombia mantiene tasas de reemplazo excesivas frente a las características del sistema. Además, señaló que la reforma mantiene las diferencias entre hombres y mujeres en materia pensional, una situación que calificó como perjudicial para las mujeres, debido a las condiciones que enfrentan en el mercado laboral. Por eso, aunque considera que el nuevo esquema corrige algunos problemas importantes del modelo anterior, Meléndez sostiene que Colombia todavía tiene pendiente una discusión de fondo sobre los parámetros del sistema, la sostenibilidad de los subsidios, la baja densidad de cotización y las desigualdades que determinan quiénes logran acceder finalmente a una pensión. Enviado especial a Cartagena, por invitación de Fasecolda. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes: