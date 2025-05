“Estamos dispuestos a apoyar los puntos de la reforma laboral que están en discusión”: Luis Carlos Sarmiento

De la reforma laboral , que es el tema del momento, dijo que la apoyará, si eso es lo que Colombia quiere, pero dejó un ejemplo para buenos entendedores: “Si un empleado me costaba 10 pesos y ahora me cuesta 12 pesos porque el país vio bien pagarle esa cantidad, y yo antes tenía 10 empleados que me costaban 100, pero ahora esos 10 me van a costar 120 pesos, entonces no puedo tener sino ocho empleados”.

¿Que si vamos a apoyar los recargos? Vamos a apoyar todo lo que se requiere realmente para proteger a los colaboradores. Si eso es lo que se requiere, no hay problema con eso. Y hay que entender al final del día que nosotros podemos apoyar o no, pero es el Congreso el que decide. Nosotros no hacemos cabildeo en el Congreso para tumbar reformas ni nada de eso, de hecho, nosotros apoyamos la pensional en su momento”.

“ Nosotros todo el tiempo hemos dicho que no se necesitaba la reforma planteada, sino que se requerían ciertos puntos de esta. Esos son los que estamos dispuestos a apoyar, que son los que se están discutiendo ahorita. Ciertamente, no creemos que se necesite una consulta popular para eso.

Entonces, uno genera ingresos y después tiene unos costos. Pero en la medida que uno no tenga la habilidad de generar más ingresos acordes a cuando salen este tipo de cosas, como mayores impuestos para la banca, mayores costos, a nosotros no nos queda nada diferente a decir ‘listo, perfecto, rebarajemos’.

“Es una muy buena pregunta. No es posible, y voy a explicar el porqué: los inversionistas siempre tienen una alternativa. Significa que ellos dicen ‘yo estoy dispuesto a poner mi plata para que usted me la maneje y me dé esta rentabilidad; pero si usted no me la puede dar, tranquilo, yo retiro mi plata y la invierto en algún otro país o en algún otro negocio donde sí me dan lo que yo requiero’. No es opcional.

Uno tiene que bajar, entonces, los costos, y debe ver cómo. ¿Que si puede bajar los costos de arrendamiento? Lo más seguro es que no; ¿que si puede bajar los costos que se producen por provisiones sobre créditos que se hayan malogrado? Seguramente, no.



