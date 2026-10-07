Gobierno de De la Espriella elimina límite de 30% que puso Petro a inversiones de fondos de pensiones en el exterior

Un nuevo decreto del Gobierno de Abelardo de la Espriella modificó las reglas de inversión de los fondos de pensiones obligatorias y eliminó el límite global del 30% que había sido establecido en abril de este año para las inversiones en activos del exterior.
Se trata del Decreto 1490 expedido por el Ministerio de Hacienda. La decisión reversa una de las medidas adoptadas por el gobierno de Gustavo Petro mediante el Decreto 0369 de 2026, que establecía que los fondos privados de pensiones solo podían destinar ese porcentaje de los recursos de sus afiliados a mercados internacionales.
El nuevo decreto amplía las alternativas que pueden considerar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para conformar los portafolios de ahorro pensional, tanto en Colombia como en otros mercados.