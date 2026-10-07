Gobierno de De la Espriella elimina límite de 30% que puso Petro a inversiones de fondos de pensiones en el exterior

Un nuevo decreto del Gobierno de Abelardo de la Espriella modificó las reglas de inversión de los fondos de pensiones obligatorias y eliminó el límite global del 30% que había sido establecido en abril de este año para las inversiones en activos del exterior. Se trata del Decreto 1490 expedido por el Ministerio de Hacienda. La decisión reversa una de las medidas adoptadas por el gobierno de Gustavo Petro mediante el Decreto 0369 de 2026, que establecía que los fondos privados de pensiones solo podían destinar ese porcentaje de los recursos de sus afiliados a mercados internacionales. El nuevo decreto amplía las alternativas que pueden considerar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para conformar los portafolios de ahorro pensional, tanto en Colombia como en otros mercados.

¿Qué cambia para los fondos de pensiones?

El Decreto 1490 deroga los artículos 2.6.12.1.27, 2.6.12.1.28 y 2.6.12.1.29 del Decreto 2555 de 2010. Estas disposiciones habían sido adicionadas mediante el Decreto 0369 de 2026 y establecían el límite máximo de 30% para las inversiones internacionales de las AFP. Entérese: Reforma pensional mejora el sistema, pero deja ajustes pendientes, dice Fedesarrollo Con la nueva norma también queda sin efecto la obligación de que las administradoras presentaran ante la Superintendencia Financiera de Colombia un plan de ajuste gradual para cumplir con ese tope. El MinHacienda señaló que el cambio permite que la conformación de los portafolios responda principalmente a criterios técnicos de rentabilidad, riesgo, liquidez y diversificación, en lugar de estar determinada por una restricción general relacionada con la ubicación geográfica de los activos.

Cómo se tomó la decisión

La decisión fue adoptada después de una evaluación técnica que, según el Ministerio de Hacienda, concluyó que establecer un mismo límite global para todos los portafolios podía reducir las posibilidades de diversificación. El análisis también consideró que esa restricción podía limitar la adecuada aplicación del esquema de multifondos previsto en la legislación colombiana, en el que las características de los portafolios deben responder a las necesidades y perfiles de los afiliados.

De acuerdo con el Gobierno, ampliar las alternativas de inversión permite una administración más flexible del ahorro pensional y ofrece mayores posibilidades para distribuir los recursos entre diferentes mercados y activos.

Se mantienen algunos límites

No. La eliminación del límite global para los activos del exterior no implica que las AFP queden autorizadas para invertir los recursos pensionales sin restricciones. El Ministerio de Hacienda aclaró que se mantienen los límites específicos aplicables a las diferentes inversiones, así como los estándares prudenciales y las exigencias de gestión integral de riesgos que regulan la administración de los recursos de los afiliados. Por tanto, el cambio consiste específicamente en retirar el límite uniforme que restringía la exposición de los fondos a activos del exterior, mientras continúan vigentes las demás reglas que buscan controlar los riesgos de las inversiones. Entérese: Fondo Milagro ya está listo: De la Espriella confirma su puesta en marcha

¿Qué había establecido el Gobierno de Gustavo Petro?

El decreto 369 contemplaba un plazo de cinco años para que los fondos llegaran a ese límite. Su aplicación buscaba repatriar cerca de $125 billones y canalizar el resto de los recursos hacia inversiones en Colombia, con énfasis en sectores considerados estratégicos. La decisión generó controversia. Un análisis de la Contraloría advirtió que la reducción del límite podía comprometer la rentabilidad de los trabajadores y generar mayores esfuerzos fiscales para el Estado.

Las AFP mantienen límites específicos y controles de riesgo pese a la eliminación del tope global para activos del exterior. FOTO EL COLOMBIANO

¿Cómo influye la reforma pensional en la decisión?

El Decreto 1490 también toma en cuenta los efectos del reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional. La Sentencia C-264 del 25 de agosto de 2026 declaró exequible la mayor parte de la Ley 2381 de 2024. Las disposiciones que fueron declaradas constitucionales entrarán en vigencia el 1 de abril de 2027. Le puede gustar: ¿Deben las mujeres pensionarse a la misma edad que los hombres en Colombia? Esto dicen los expertos Uno de los elementos considerados por el Gobierno es el efecto del régimen de transición sobre los recursos administrados por los fondos privados. Según la información del decreto, cerca de 45% de los saldos administrados en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) pertenecerá a beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 75 de la Ley 2381 de 2024. Esto reduce de manera sustancial la base de recursos sobre la cual habría operado el límite de 30% para las inversiones internacionales.

Más alternativas de inversión

Con la modificación, el Gobierno busca ampliar el universo de alternativas disponibles para las AFP y que las decisiones sobre los portafolios estén orientadas principalmente por criterios técnicos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La nueva regulación pone el énfasis en la relación entre rentabilidad y riesgo, además de la seguridad, liquidez y diversificación, con el objetivo de proteger el ahorro de los afiliados y contribuir a la estabilidad y sostenibilidad del régimen. De esta manera, las administradoras tendrán mayor margen para considerar inversiones en diferentes mercados sin que exista un límite global uniforme sobre los activos del exterior. Sin embargo, deberán continuar cumpliendo las reglas específicas, los estándares prudenciales y los mecanismos de gestión de riesgos establecidos para el manejo de los recursos pensionales. Consulte: Asofondos critica reforma pensional y reclama cambios “cuanto antes”

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