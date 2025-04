Taylor Swift ya no es la multimillonaria más joven del mundo, ¿ahora quién es?

La protagonista de esta historia no canta, no actúa, no hereda. Lucy Guo, una programadora autodidacta y fundadora precoz, acaba de quitarle la corona a Taylor Swift como la multimillonaria más joven del mundo hecha a pulso. Y lo hizo desde las entrañas del boom de la inteligencia artificial.

Con solo 30 años, Guo entra al exclusivo club de mujeres con patrimonios de diez cifras gracias a su participación —que aún conserva— en Scale AI, la startup que cofundó en 2016 junto a Alexandr Wang, hoy CEO de la compañía.

