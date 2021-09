Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, lamentó que Monómeros pueda estar en algún riesgo por los empleados, ya que son fuerza laboral colombiana que podrían verse afectada. Sin embargo, consideró que así el gobierno de Maduro quedara con el control de la empresa no es tan factible que su operación se centre en atender al mercado venezolano en desmedro del colombiano, ya que “sus clientes tendrían que tener dinero para pagar, y eso es lo que no hay en Venezuela”. Así mismo, advirtió que en Colombia hay competidores que podrían llenar el vacío que eventualmente quedaría: “No me extrañaría que ya haya empresas haciendo planes de expansión”, dijo el dirigente gremial.