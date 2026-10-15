Tarifas dinámicas y fin de los cupos: los cambios que proponen para los taxis en Colombia

El precio de un viaje en taxi podría variar según la hora, la cantidad de pasajeros que soliciten el servicio y la disponibilidad de vehículos, si prospera un proyecto de ley radicado en el Congreso de la República. La iniciativa, impulsada por el senador Daniel Briceño junto con otros congresistas, propone permitir tarifas dinámicas para los taxis solicitados mediante plataformas digitales, además de modificar algunas reglas de operación del sector. La propuesta abriría la puerta a que el valor de un recorrido aumente cuando haya muchos usuarios buscando transporte y pocos vehículos disponibles. En esas condiciones, el cobro podría ser superior al que se aplicaría cuando la oferta de taxis sea suficiente para atender la demanda. Sin embargo, la iniciativa no establece que todos los viajes deban encarecerse ni implica un incremento inmediato en las tarifas. Se trata de una propuesta legislativa cuyo alcance dependerá de la discusión y de las disposiciones que eventualmente se aprueben en el Congreso. Lea más: ¿Cómo competir con Uber y DiDi? El gremio de las apps propone aliviar las cargas de los taxistas

¿En qué casos podría subir el precio de un taxi?

El principal cambio planteado consiste en habilitar un esquema de tarifas dinámicas para los servicios solicitados a través de aplicaciones digitales. Este modelo permitiría ajustar el precio de acuerdo con las condiciones del mercado en cada momento. Por ejemplo, si durante una lluvia, en una hora de alta demanda o al finalizar un evento aumenta el número de personas que buscan taxi y hay pocos conductores disponibles, la tarifa podría subir. En cambio, cuando haya suficientes vehículos para atender las solicitudes, el precio podría ser menor, dependiendo de las reglas que se definan. La propuesta busca ofrecer una alternativa para la remuneración de los taxistas que trabajan con plataformas digitales y permitir que el cobro responda a la disponibilidad del servicio. No obstante, los criterios específicos para calcular los incrementos, sus límites y las condiciones de aplicación deberán precisarse durante el trámite legislativo. Por ahora, los usuarios siguen sujetos a las tarifas y condiciones vigentes. La radicación del proyecto no autoriza por sí sola a los conductores a cobrar valores adicionales por la demanda ni modifica automáticamente los taxímetros o las tarifas reguladas. Lea más: Atención taxistas: así quedó la rotación del pico y placa en Medellín para los amarillos

Registro único, transparencia en los cobros y cambios en los cupos

El proyecto de ley también propone crear un registro único para identificar a los conductores, los vehículos habilitados y los operadores de plataformas digitales que participan en la prestación del servicio de transporte individual. La intención es facilitar la identificación de quienes ofrecen los recorridos y de los automóviles autorizados para operar. La iniciativa también contempla simplificar procedimientos administrativos que actualmente deben cumplir los prestadores del servicio. Otro de sus componentes apunta a la transparencia de las plataformas. Según el planteamiento, las empresas tendrían que informar los valores cobrados a los usuarios por cada recorrido y los porcentajes que descuentan a los conductores por el uso de sus aplicaciones. Conozca también: Así pueden las pasajeras activar en Colombia Uber Mujeres para viajar con conductoras Con esa información, los taxistas podrían conocer cuánto paga el pasajero y qué parte del dinero corresponde a comisiones o cargos de intermediación. El propósito es dar mayor claridad a las condiciones económicas de los servicios contratados mediante herramientas digitales. Además, la iniciativa plantea desmontar los cupos de los taxis, un asunto que podría modificar las condiciones de entrada y operación en el mercado del transporte individual. La forma en que se llevaría a cabo ese cambio y sus posibles efectos para quienes actualmente tienen cupos dependerán del contenido definitivo de la propuesta y de las reglas que lleguen a aprobarse. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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