Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Prosperidad Social pagará una nueva transferencia de Renta Joven, ¿quiénes reciben y cuáles son las fechas?

Prosperidad Social programó entre el 21 y el 28 de octubre la quinta transferencia de Renta Joven de 2026. Los pagos serán de $400.000 por permanencia y podrán llegar a $600.000 para universitarios que cumplan los requisitos de excelencia académica.

  • Los beneficiarios de Renta Joven recibirán la quinta transferencia monetaria entre el 21 y el 28 de octubre de 2026, mediante abono a cuenta bancaria o giro en puntos autorizados. FOTO EL COLOMBIANO
    Los beneficiarios de Renta Joven recibirán la quinta transferencia monetaria entre el 21 y el 28 de octubre de 2026, mediante abono a cuenta bancaria o giro en puntos autorizados. FOTO EL COLOMBIANO
Johan Alexis García Blandón
Johan Alexis García Blandón
hace 2 horas
bookmark

Los beneficiarios del programa Renta Joven recibirán una nueva transferencia monetaria entre el 21 y el 28 de octubre de 2026, según informó Prosperidad Social.

El pago corresponde a la quinta entrega del año y contempla montos de hasta $600.000, dependiendo del cumplimiento de los requisitos académicos.

De acuerdo con la entidad, los estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales vinculados a instituciones de educación superior públicas y al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) podrán recibir $400.000 por concepto de permanencia.

En el caso de los universitarios que obtuvieron un promedio igual o superior a 4,0 durante el primer semestre de 2026, se sumarán $200.000 por excelencia académica.

La transferencia busca apoyar a jóvenes de entre 14 y 28 años que se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad y que cumplen los compromisos establecidos por el programa.

Le puede interesar: Prosperidad Social mantendrá pagos a damnificados del terremoto: estos son los 4 subsidios cobijados

¿Quiénes reciben el pago de Renta Joven en octubre?

InfogrÃ¡fico
Prosperidad Social pagará una nueva transferencia de Renta Joven, ¿quiénes reciben y cuáles son las fechas?

La quinta transferencia corresponde a dos conceptos, según el tipo de beneficiario. Para los estudiantes de instituciones de educación superior, el desembolso reconoce la permanencia y la excelencia académica durante el primer semestre de 2026. En el caso de los aprendices del Sena, el pago corresponde al concepto de permanencia de junio y julio de este año.

El monto final dependerá de los criterios que cumpla cada participante. Así, quienes reciban únicamente el incentivo por permanencia obtendrán $400.000, mientras que los universitarios que también cumplan las condiciones para el reconocimiento por excelencia podrán recibir hasta $600.000.

Lea más: ¿Cuándo pagan Renta Joven? Prosperidad Social confirmó fechas del cuarto ciclo

¿Cómo se puede cobrar la transferencia?

Prosperidad Social explicó que los recursos se entregarán mediante dos modalidades. Los participantes que tengan una cuenta bancaria o billetera electrónica activa y vigente, registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), recibirán el dinero mediante abono directo.

Por su parte, quienes no tengan un producto financiero reportado ante la entidad deberán reclamar el pago por giro en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en el país.

En este último caso, los beneficiarios deben retirar los recursos dentro del plazo establecido para la transferencia. Para consultar los puntos de pago disponibles por municipio, pueden ingresar al portal de consulta de pagos de SuperGiros.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, señaló que el programa busca reconocer el esfuerzo de los jóvenes por continuar sus estudios y avanzar en su formación académica.

Conozca también: Prosperidad Social cambia el pago de subsidios: así podrá cobrar por Nequi, Daviplata y SuperGiros

La entidad recomendó a los participantes consultar sus canales oficiales para verificar la información relacionada con los pagos y las condiciones aplicables a cada beneficiario.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo pagan Renta Joven en octubre de 2026?
La quinta transferencia está programada entre el 21 y el 28 de octubre de 2026.
¿Cuánto dinero entrega Renta Joven en octubre?
El incentivo es de $400.000 por permanencia y puede llegar a $600.000 para universitarios que cumplan los requisitos de excelencia académica.
¿Dónde se puede cobrar Renta Joven?
El dinero se entrega mediante abono a una cuenta bancaria o billetera electrónica registrada, o por giro en puntos habilitados de SuRed y SuperGiros, según la modalidad asignada.

Temas recomendados

Educación
Política
Presidencia
Sena
Prosperidad Social
Renta Joven
Ministerio de Hacienda
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form