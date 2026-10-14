Prosperidad Social pagará una nueva transferencia de Renta Joven, ¿quiénes reciben y cuáles son las fechas?

Los beneficiarios del programa Renta Joven recibirán una nueva transferencia monetaria entre el 21 y el 28 de octubre de 2026, según informó Prosperidad Social.

El pago corresponde a la quinta entrega del año y contempla montos de hasta $600.000, dependiendo del cumplimiento de los requisitos académicos.

De acuerdo con la entidad, los estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales vinculados a instituciones de educación superior públicas y al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) podrán recibir $400.000 por concepto de permanencia.

En el caso de los universitarios que obtuvieron un promedio igual o superior a 4,0 durante el primer semestre de 2026, se sumarán $200.000 por excelencia académica.

La transferencia busca apoyar a jóvenes de entre 14 y 28 años que se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad y que cumplen los compromisos establecidos por el programa.

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