Estos son los productos ecuatorianos que se pondrán más caros en Colombia con arancel del 75%

El Gobierno colombiano expidió el Decreto 0455 del 28 de abril de 2026, con el que estableció un esquema de “aranceles inteligentes” para bienes importados desde Ecuador. La medida cobija 191 productos, dentro de un universo arancelario de 758 subpartidas que se intercambian entre ambos países.
Según el decreto, las tarifas arancelarias serán diferenciadas: 35%, 50% y 75%, dependiendo del nivel de producción nacional y la capacidad de abastecimiento interno.
La medida es una respuesta a la reciente decisión del gobierno de Daniel Noboa tras imponer aranceles del 100% a los productos colombianos, argumentando fallos de seguridad y contrabando en la frontera común.
Aunque el documento aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, se espera que dicha se realice este mismo jueves 30 de abril, y activaría su entrada en vigor de manera inmediata.
En contexto: Colombia responde a Noboa con aranceles de hasta 75% a productos de Ecuador